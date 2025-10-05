Fiorentina-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Dopo la vittoria sui cechi del Signa Olomouc conquistata giovedì nella partita inaugurale della fase a gironi di Conference League la Fiorentina cerca di ottenere il primo successo in campionato contro la Roma. Un obiettivo non certo facile per la squadra viola scivolata nella zona calda della classifica con appena tre punti finora raccolti frutto di altrettanti pareggi, e per questo finita nel mirino dei fischi e delle critiche da parte dei tifosi. Ma Stefano Pioli (che non ha parlato alla vigilia dopo l'impegno europeo) confida nella voglia dei suoi di ripartire e dare continuità al successo ritrovato l'altra sera. Evitando così di eguagliare il record negativo delle prime sei gare di Serie A senza vittorie stabilito soltanto due volte dalla Fiorentina nella propria storia: nel 1935/36 e nel 1977/78 (2 pareggi e 4 sconfitte).