Juve, la formazione ufficiale contro il Como: Tudor sorprende tutti

Le scelte del tecnico per la sfida contro la squadra di Fabregas
Juve, la formazione ufficiale contro il Como: Tudor sorprende tutti
1 min

Alla Juve servono tre punti per "ricominciare". I bianconeri non vincono da cinque giornate, ma non sono lontani dalla vetta e dalle migliori. Per dare però maggiore serenità all'ambiente, la Vecchia Signora dovrà mandare ko il Como. Gli infortuni limiteranno le scelte di Tudor, che non potrà contare su Bremer, Cabal, Zhegrova, Miretti e Milik, oltre a Pinsoglio, che però è partito con la squadra. In conferenza il tecnico ha dato qualche spunto per l'undici titolare, ma alla fine ha sorpreso tutti.

Difesa a quattro

Tra i pali c'è Di Gregorio con quella che sembra essere una difesa a 4. Tudor ha quindi deciso di sorprendere tutti. A destra ci sarà Kalulu, in mezzo Rugani e Kelly mentre a sinistra agirà Cambiaso.

Koopmeiners dal 1'

Dopo le partite di qualificazione con la Francia, Thuram è pronto a scendere in campo dal primo minuto anche con la Juventus. A centrocampo insieme al francese ci saranno Locatelli e Koopmeiners.

Certezza Yildiz e tridente

"Yildiz Può riposare? No" Tudor è stato netto, l'attaccante ci sarà contro il Como e non avrà tempo di rifiatare dopo le ottime prestazioni con la Turchia. Il numero dieci bianconero è la stella di cui la squadra non può privarsi e la Vecchia Signora ha bisogno delle sue magie per ritrovare la vittoria che manca da cinque giornate. Insieme al numero 10 bianconero, nel tridente ci saranno Conceicao e David.

La formazione ufficiale: Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram, Koopmeiners; Conceicao, Yildiz, David. Allenatore: Tudor.

 

