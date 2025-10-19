Juve, la formazione ufficiale contro il Como: Tudor sorprende tutti

Certezza Yildiz e tridente

"Yildiz Può riposare? No" - Tudor è stato netto, l'attaccante ci sarà contro il Como e non avrà tempo di rifiatare dopo le ottime prestazioni con la Turchia. Il numero dieci bianconero è la stella di cui la squadra non può privarsi e la Vecchia Signora ha bisogno delle sue magie per ritrovare la vittoria che manca da cinque giornate. Insieme al numero 10 bianconero, nel tridente ci saranno Conceicao e David.