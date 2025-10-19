Il Milan si prende la vetta in solitaria della Serie A ribaltando la Fiorentina a San Siro grazie alla doppietta dell'uomo più atteso: Rafael Leao. A Pioli non basta il gol del vantaggio iniziale di Gosens, la viola viene rimontata nella ripresa dal portoghese ma chiude la partita con molte recriminazioni nei confronti del direttore di gara Marinelli e del Var.
L'epsiodio Parisi-Gimenez
Proteste scatenate dall'episodio decisivo del match, il contatto all'80' nell'area di rigore viola tra Parisi e Gimenez. Una sbracciata del difensore della Fiorentina sul volto dell'attaccante del Milan che inizialmente l'arbitro non vede. Interviene il Var che dopo una lunga revisione porta Marinelli al monitor: review e decisione del calcio di rigore tra l'attesa del pubblico, con l'assenza dell'audio all'annuncio del verdetto a tutto lo stadio.
Ovazione Leao, Pioli infuriato
Alla fine al minuto 86 è Leao ad arrivare sul dischetto, destro incrociato e tre punti che valgono il sorpasso a Roma, Inter e Napoli. Allegri concede al protagonista assoluto della serata l'ovazione di San Siro nel recupero, probabili crampi per lui. Pioli invece recrimina, tante le proteste al triplice fischio verso Marinelli, e nel frattempo sprofonda in classifica.