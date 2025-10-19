L'epsiodio Parisi-Gimenez

Proteste scatenate dall'episodio decisivo del match, il contatto all'80' nell'area di rigore viola tra Parisi e Gimenez. Una sbracciata del difensore della Fiorentina sul volto dell'attaccante del Milan che inizialmente l'arbitro non vede. Interviene il Var che dopo una lunga revisione porta Marinelli al monitor: review e decisione del calcio di rigore tra l'attesa del pubblico, con l'assenza dell'audio all'annuncio del verdetto a tutto lo stadio.

Ovazione Leao, Pioli infuriato

Alla fine al minuto 86 è Leao ad arrivare sul dischetto, destro incrociato e tre punti che valgono il sorpasso a Roma, Inter e Napoli. Allegri concede al protagonista assoluto della serata l'ovazione di San Siro nel recupero, probabili crampi per lui. Pioli invece recrimina, tante le proteste al triplice fischio verso Marinelli, e nel frattempo sprofonda in classifica.