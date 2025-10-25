Tuttosport.com

Napoli-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Gli uomini di Conte ospitano i nerazzurri di Chivu all'incontro valido per l'8ª giornata di campionato
napoliInterSerie A
Napoli-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Tempo di scontri diretti in Serie A. Il Napoli ospita l'Inter all'incontro valido per l'8ª giornata di campionato. Entrambe le squadre scendono in campo al Maradona con 15 punti in classifica e un bilancio di 5 vittorie e 2 pareggi. Gli uomini di Antonio Conte sono però chiamati a rialzare la testa dopo l'inaspettata goleada di Eindhoven in Champions League (6-2), che è seguita a sua volta al ko di campionato contro il Torino. La formazione di Cristian Chivu è invece reduce dalle trasferte vincenti contro l'Union Saint-Gilloise (4-0) in Europa e contro la Roma in Serie A (1-0). In palio, 3 punti utili a scavalcare in vetta il Milan di Max Allegri che a San Siro con il Pisa non è andato il pareggio, agguantato nei minuti di recupero (2-2). Il calendario vede poi Napoli e Inter impegnate rispettivamente contro Lecce e Fiorentina il 28 e 29 ottobre. 

Napoli-Inter: diretta e dove vederla

Le formazioni di Conte e Chivu si affrontano alle ore 18 di sabato 25 ottobre al Maradona. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).

Segui Napoli-Inter sul nostro sito.

Napoli-Inter: le probabili formazioni

NAPOLI (4-4-1-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Politano, Gilmour, Anguissa, McTominay; De Bruyne, Neres. Allenatore: Conte.

A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Marianucci, Gutierrez, Mazzocchi, Olivera, Elmas, Vergara, Ambrosino, Lang, Lucca

Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Lobotka, Meret, Hojlund

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Bonny. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Diouf, Frattesi, Sucic, Esposito

Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Palacios, Thuram

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Arbitro: Mariani di Aprilia. Assistenti: Bindoni-Baccini. Quarto ufficiale: Ayroldi, Var: Marini. Ass. Var: Pezzuto.

Napoli-Inter: scopri tutte le quote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

