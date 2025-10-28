BERGAMO - Ivan Juric, nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida al Milan di questa sera (ore 20.45) non ci ha girato troppo attorno: « Bisogna fare gol». «Guardando le prestazioni, i numeri delle partite che abbiamo giocato e quello che abbiamo costruito, la qualità dei giocatori che abbiamo in rosa e che possiamo mandare in campo penso che l'Atalanta potesse avere 8 punti in più. La squadra ha messo gli attaccanti nelle condizioni migliori per fare gol. In estate abbiamo avuto problemi con il recupero di Scamacca e Lookman, Krstovic ha bisogno di lavorare e di tempo per crescere in un contesto dove gioca 50 palloni a gare mentre prima ne toccava 10. Serve grande lucidità nelle analisi».

Questa sera arriva il Milan, una gara complessa che Allegri ha presentato parlando di sfida per la Champions: «Ho imparato a conoscerlo a Torino, è molto intelligente. Dopo il Pisa, con cui ha pareggiato nel finale, ha parlato di punto guadagnato mentre magari a Bergamo si prende un po’ così il punto di Cremona ottenuto in rimonta. Ci rispetta e vuole preparare bene la partita, sono convinto che ne faremo una grande anche noi. Ha giocatori di grande qualità, non dobbiamo concedergli molto».