BERGAMO - Ivan Juric, nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida al Milan di questa sera (ore 20.45) non ci ha girato troppo attorno: « Bisogna fare gol». «Guardando le prestazioni, i numeri delle partite che abbiamo giocato e quello che abbiamo costruito, la qualità dei giocatori che abbiamo in rosa e che possiamo mandare in campo penso che l'Atalanta potesse avere 8 punti in più. La squadra ha messo gli attaccanti nelle condizioni migliori per fare gol. In estate abbiamo avuto problemi con il recupero di Scamacca e Lookman, Krstovic ha bisogno di lavorare e di tempo per crescere in un contesto dove gioca 50 palloni a gare mentre prima ne toccava 10. Serve grande lucidità nelle analisi».
Questa sera arriva il Milan, una gara complessa che Allegri ha presentato parlando di sfida per la Champions: «Ho imparato a conoscerlo a Torino, è molto intelligente. Dopo il Pisa, con cui ha pareggiato nel finale, ha parlato di punto guadagnato mentre magari a Bergamo si prende un po’ così il punto di Cremona ottenuto in rimonta. Ci rispetta e vuole preparare bene la partita, sono convinto che ne faremo una grande anche noi. Ha giocatori di grande qualità, non dobbiamo concedergli molto».
Atalanta-Milan quote e consigli sulle puntate
Segui la diretta di Atalanta-Milan su Tuttosport.com
Dove vedere Atalanta-Milan streaming e diretta tv
Atalanta-Milan gara valida per la 9ª giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle ore 20:45 al New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) oltre alla piattaforma Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Atalanta-Milan
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Juric.
A disposizione: Sportiello, Rossi, Hien, Obric, Zalewski, Bernasconi, Msah, Brescianini, Samardzic, Maldini, Sulemana, Scamacca, Krstovic. Indisponibili: Bakker, Kolasinac, Scalvini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modrid, Fofana, Bartesaghi; Leao, Gimenez. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. Indisponibili: Estupinan, Rabiot, Pulisic, Balentien, Jashari. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno
Arbitro: Doveri (Roma). Assistenti: Vecchi e Moro. IV uomo: Manganiello. Var: Chiffi. Avar: Dionisi.