Juric: "Mi dispiace molto per Tudor". Su Allegri e la formazione per Atalanta-Milan...

"Il Milan è già la squadra di Allegri: concentrata, sul pezzo, equilibrata, capace di sfruttare le qualità dei giocatori e di contenere gli avversari. Allegri l'ho cosciuto bene a Torino, è molto intelligente, quando parla riesce a non far vincere le emozioni. Contro il Pisa ha pareggiato nel recupero e ha parlato di punto guadagnato. E qui da noi siamo delusi per il pari a Cremona. Ci rispetta e vuole preparare bene una grande partita, sono convinto che ne faremo una grande anche noi. Ha giocatori di grande qualità, non dobbiamo concedergli molto". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan. L'allenatore nerazzurro ha poi parlato dell'esonero di Tudor alla Juventus: “Mi dispiace, era un uomo da Juve. Purtroppo queste cose capitano nel nostro lavoro”. Poi, sul 'caso Carnesecchi': “Con lui è tutto chiarito, sono molto contento del suo lavoro. A volte a caldo certe parole possono uscire fuori in malo modo”.