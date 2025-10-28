Lecce-Napoli: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

LECCE - Lecce-Napoli, il pomeriggio del “Via del Mare” si accende di passione e riaccende i riflettori sul campionato dopo sole 24 ore di pausa. Una di quelle partite che fanno vibrare la città, che scaldano i cuori dei tifosi e che promettono spettacolo dentro e fuori dal campo. Da una parte i giallorossi di Di Francesco, feriti dall'ultima trasferta di Udine e pronti a dare battaglia ai campioni d'Italia del tecnico di casa Antonio Conte. Salentino e leccese doc, l'allenatore azzurro torna nella sua città con il sorriso ritrovato dopo il tris rifilato all'Inter nel big match che è valso il ritorno in vetta alla classifica. Felicità per la riconquista del primato, ma l'altra faccia della medaglia racconta di un De Bruyne che tornerà a disposizione solamente a febbraio. Infortunio pesante quello del belga, mentre torna a disposizione Hojlund che molto probabilmente partirà dalla panchina insieme a McTominay, chiamato a rifiatare dopo le ultime fatiche tra Champions e campionato.