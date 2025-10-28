Lecce-Napoli: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

LECCE - Lecce-Napoli, il pomeriggio del “Via del Mare” si accende di passione e riaccende i riflettori sul campionato dopo sole 24 ore di pausa. Una di quelle partite che fanno vibrare la città, che scaldano i cuori dei tifosi e che promettono spettacolo dentro e fuori dal campo. Da una parte i giallorossi di Di Francesco, feriti dall'ultima trasferta di Udine e pronti a dare battaglia ai campioni d'Italia del tecnico di casa Antonio Conte. Salentino e leccese doc, l'allenatore azzurro torna nella sua città con il sorriso ritrovato dopo il tris rifilato all'Inter nel big match che è valso il ritorno in vetta alla classifica. Felicità per la riconquista del primato, ma l'altra faccia della medaglia racconta di un De Bruyne che tornerà a disposizione solamente a febbraio. Infortunio pesante quello del belga, mentre torna a disposizione Hojlund che molto probabilmente partirà dalla panchina insieme a McTominay, chiamato a rifiatare dopo le ultime fatiche tra Champions e campionato.
Dove vedere Lecce-Napoli streaming e diretta tv
Lecce-Napoli gara valida per la 9ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 18.30 al Via del Mare di Lecce e sarà visibile in esclusiva su Dazn.
Le probabili formazioni di Lecce-Napoli
LECCE (4-3-3): Falcone, Danilo, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Siebert, Ndaba, Sala, Kovac, Helgason, Coulibaly, Pierret, Maleh, N'Dri, Stulic, Morente. Indisponibili: Jean, Marchwinski, Perez, Sottil. Squalificati: -. Diffidati: Gaspar.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. All. Conte. A disposizione: Ferrante, Spinelli, Gutierrez, Buongiorno, Rrahmani, Marianucci, Mazzocchi, Spinazzola, McTominay, Vergara, Neres, Ambrosino, Hojlund. Indisponibili: Lukaku, Contini, Lobotka, Meret, De Bruyne. Squalificati: -. Diffidati: -.
Arbitro: Collu di Cagliari. Assistenti: Rossi-Cavallina. Quarto Uomo: Massimi. Var: Gariglio. Avar: Paterina.