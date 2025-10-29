Inter-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

MILANO - Reduce dalla sconfitta del Maradona contro il Napoli (3-1), l'Inter va a caccia di riscatto e alle ore 20.45 ospita allo stadio Giuseppe Meazza la Fiorentina nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A. Archiviate le polemiche per il rigore, piuttosto discusso, concesso agli azzurri che ha indirizzato la gara, la formazione di Cristian Chivu vuole mettersi alle spalle questo passo falso che ha interrotto una striscia di sette vittorie consecutive tra tutte le competizioni. Lautaro e compagni, che fin qui non hanno mai pareggiato avendo totalizzato otto vittorie e tre ko in stagione, guardano avanti e contro la Viola vogliono conquistare il bottino pieno. I ragazzi di Stefano Pioli, richiamato dai toscani per sostituire il dimissionario Raffaele Palladino, sono invece la delusione più grande di questo avvio di campionato: ancora a caccia della prima vittoria, hanno fin qui racimolato appena quattro pareggi, l'ultimo arrivato in casa contro il Bologna quando, sotto 2-0 - agli ospiti è stato anche annullato il 3-0 -, Gudmundsson (su rigore) e Kean hanno salvato, almeno momentaneamente, la panchina del tecnico parmense.