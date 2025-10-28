"Dai smettila, sei il capitano": Lautaro-Conte, i retroscena della lite

Napoli-Inter è stata una partita ricca di emozioni, gol e spettacolo, ma non sono mancate le polemiche. Dal rigore concesso agli azzurri fino alla lite tra Conte e Lautaro Martinez : Dazn nel programma Bordocam ha svelato i retroscena del big match dell' ottava giornata di Serie A ( e qui tutti i top e flop) .

Rigore Napoli

Primo tempo della sfida. Dopo un colpo di tacco di Anguissa, Di Lorenzo entra in area di rigore dell'Inter e cade a terra a seguito di un scontro con Acerbi e Mkhitaryan. Inizialmente l'arbitro Mariani non fischia, ma richiamato dall'assistente assegna il penalty per il Napoli senza andare a rivedere l'azione al VAR, tra gli sguardi increduli dei giocatori nerazzurri. Non a caso Acerbi chiede a Spinazzola: "Dov'è il rigore?". Chivu chiede quindi: "Ma va al VAR?" e Bastoni va a parlare proprio con l'assistente. Mariani spiega: "Siamo in quattro (riferendosi alla squadra arbitrale), è Mkhitaryan ad aver fatto fallo". L'arbitro mette quindi fine alle polemiche parlando con Lautaro: "Basta, non ti prendere il giallo così".

La lite tra Lautaro e Conte

È però nel secondo tempo che avviene l'episodio più discusso della gara. Tutto nasce da uno scambio di battute tra Dumfries e Conte. L'olandese dopo uno scontro di gioco, infatti, cade a terra e l'allenatore del Napoli gli urla: "Ti sei buttato". Il battibecco tra i due continua fino a che la palla non va in rimessa laterale proprio dalle parti dell'allenatore del Napoli. Dumfries si avvicina infuriato e i due arrivano quasi alle mani: "È lui che mi ha insultato", grida l'esterno nerazzurro. A loro si aggiunge quindi Lautaro, che, mentre viene allontanato dai compagni di squadra, urla: "Che c**zo vuoi?". L'argentino a gesti dice quindi al tecnico azzurro che ha paura, e gli dà poi appuntamento negli spogliatoi. La risposta di Conte non si fa attendere e prima mima il gesto del "parlare" e poi gli grida: "Tira, tira. Tira sto c**zo". A chiuderla è Juan Jesus, che dice a Lautaro: "Dai smettila, sei il capitano".

