Como-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

COMO - Archiviato lo 0-0 del Tardini contro il Parma, settimo risultato utile consecutivo tra tutte le competizioni, alle ore 18.30 il Como ospita allo stadio Giuseppe Sinigaglia il Verona nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A. I lariani di Cesc Fabregas sono a quota 13 punti, frutto di tre vittorie e quattro pareggi: l'unico ko fin qui in campionato, infatti, è arrivato lo scorso 30 agosto al Dall'Ara contro il Bologna (del solito Riccardo Orsolini la rete che ha deciso l'incontro). Sono invece in grossa difficoltà gli scaligeri di Paolo Zanetti. Così come Genoa, Pisa e Fiorentina, le ultime della classe, i gialloblù non hanno ancora centrato il successo in questo primo scorcio di Serie A ma nelle ultime due uscite hanno mostrato segnali incoraggianti pareggiando 0-0 a Pisa e 2-2 in casa contro il Cagliari.