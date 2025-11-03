Sassuolo-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

REGGIO EMILIA - Alle ore 18.30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Genoa si affrontano nel posticipo della decima giornata di Serie A. Le due formazioni arrivano alla sfida in maniera completamente diversa: i neroverdi di Fabio Grosso nel turno infrasettimanale hanno battuto 2-1 in Cagliari in Sardegna raggiungendo quota 13 punti; il Grifone, invece, ha colto la sesta sconfitta perdendo 2-0 al Ferraris contro la Cremonese. Un ko che ha portato alla separazione con il tecnico francese Patrick Vieira. I liguri, che vanno ancora a caccia della prima vittoria stagionale in campionato, ripartono dal duo composto da Criscito e Murgita. Con appena tre punti conquistati fin qui, i rossoblu sono ultimi in classifica.
SEGUI SASSUOLO-GENOA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Sassuolo-Genoa: diretta tv e streaming
Sassuolo-Genoa, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Fali Candé, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Turati, Missori, Walukiewicz, Muharemovic, Iannoni, Wranckx, Lipani, Fadera, Moro, Volpato, Cheddira, Pierini.
GENOA (3-5-2): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson; Vitinha, Colombo. Allenatore: Criscito-Murgita.
A disposizione: Sommariva, Siegrest, Ekhator, Masini, Martin, Stanciu, Onana, Carboni, Cuenca, Marcandalli, Gronbaek, Fini, Ekuban, Cornet, Venturino, Messias.
ARBITRO: Feliciani di Teramo. ASSISTENTI: Rossi-Di Monte. IV UFFICIALE: Di Marco. VAR: Maresca. ASS. VAR: Massa.