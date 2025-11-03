Sassuolo-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

REGGIO EMILIA - Alle ore 18.30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Genoa si affrontano nel posticipo della decima giornata di Serie A. Le due formazioni arrivano alla sfida in maniera completamente diversa: i neroverdi di Fabio Grosso nel turno infrasettimanale hanno battuto 2-1 in Cagliari in Sardegna raggiungendo quota 13 punti; il Grifone, invece, ha colto la sesta sconfitta perdendo 2-0 al Ferraris contro la Cremonese. Un ko che ha portato alla separazione con il tecnico francese Patrick Vieira. I liguri, che vanno ancora a caccia della prima vittoria stagionale in campionato, ripartono dal duo composto da Criscito e Murgita. Con appena tre punti conquistati fin qui, i rossoblu sono ultimi in classifica.