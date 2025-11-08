PARMA - Massimiliano Allegri ha sapientemente evitato il discorso primo posto nella conferenza stampa della vigilia, rinviando come sempre a marzo ogni tema superiore all’obiettivo quarto posto, ma ha battuto molto sull’importanza dei tre punti per il suo Milan, questa sera al Tardini contro un Parma che la stagione scorsa, già alla seconda giornata fece capire ai tifosi rossoneri come l’annata ’24-25 sarebbe stata complicata. Una partita da non sottovalutare per i rossoneri che con formazioni di caratura simile a quella di Cuesta fino ad ora ha avuto più di qualche difficoltà. Alla prima giornata ha perso con la Cremonese, il 24 ottobre è stato fermato sul 2-2 dal Pisa. Allegri non vuole cali di tensione, l’attenzione deve essere al massimo e la testa deve essere su Pellegrino e compagni, guai a guardare un po' più in là, al derby contro l'Inter del 23 novembre. Quello di Cuesta, inoltre, è un Parma ferito e reduce da due sconfitte interne consecutive contro Roma e Bologna, quest'ultima pagata con l'espulsione di Ordonez che salterà la sfida contro il Diavolo. Insomma tutti gli ingredienti per una partita importante che chiuderà il sabato di questo 11° turno di campionato.