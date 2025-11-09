Genoa-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Genoa e Fiorentina ripartono dal Ferraris. Entrambe le formazioni tornano in campo sotto le nuove gestioni affidate a Daniele De Rossi e Paolo Vanoli, subentrati rispettivamente al dimissionario Patrick Vieira e all'esonerato Stefano Pioli. Lo stesso ex Roma - che al debutto sarà sostituito dal vice Guillermo Giacomazzi causa squalifica - ha dichiarato come i club si trovino ad affrontare situazioni analoghe. Il Grifone scende in campo con 6 punti e un bilancio che riporta 6 sconfitte, 3 pareggi e 1 successo rimediato in trasferta contro il Sassuolo dopo l'addio del francese, a suggerire la voglia di rianimarsi interna allo spogliatoio rossoblù. Ben più impantanata la Viola, ultima in classifica con la voce vittorie ancora ferma a 0. La prossima giornata, Genoa e Fiorentina saranno impegnate rispettivamente contro Cagliari (22/11, Unipol Domus) e Juventus (22/11, Franchi).
Genoa-Fiorentina: diretta e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di De Rossi e Vanoli è in programma alle ore 15 di domenica 9 novembre presso il Ferraris di Genova. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
Genoa-Fiorentina: le probabili formazioni
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Stanciu, Masini, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Giacomazzi.
A disposizione: Sommariva, Siegrist, Ekhattor, Celik, Frendrup, Ellertsson, Carboni, Cuenca, Sabelli, Gronbaek, Fini, Ekuban, Comet, Venturino, Messias.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Dzeko. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Kuadio, Parisi, Viti, Kospo, Fagioli, Ndour, Richardson, Fazzini, Piccoli.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata Assistenti: Meli-Zingarelli Quarto ufficiale: Feliciani Var: Gariglio Ass. Var: Serra.