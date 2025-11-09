Pagelle Parma-Milan: Leao show, Allegri con le piccole non riesce a vincere. Bernabé accende la luce

Un punto e tanti rimpianti. È quanto raccolto al Milan al Tardini, dove la formazione di Massimiliano Allegri ha vanificato il doppio vantaggio lasciandosi raggiungere dal Parma di Carlos Cuesta, che diversamente dai rossoneri ha festeggiato il 2-2 finale. La classifica di Luka Modric e compagni riporta 22 punti che valgono il comando della vetta in attesa di conoscere l'esito delle dirette concorrenti: Napoli (ospite del Bolgona), Inter (che a San Siro riceve la Lazio) e Roma (impegnata all'Olimpico con l'Udinese). L'agenda del Milan prevede ora il derby della Madonnina in programma domenica 23, mentre lo stesso giorno il Parma scenderà sul campo del Verona.
Le pagelle del Milan
Maignan 6 - Non può nulla sul tiro di Bernabé, si salva con un paio di parate nel secondo tempo.
De Winter 5.5 - Fatica spesso a tenere l'uomo, non è tranquillo con la palla tra i piedi. Atekhame (42' st) ng
Gabbia 6 - Bene in marcatura su Pellegrino, sfiora anche il gol di testa.
Pavlovic 6 - Ci mette tanta grinta, come al solito, e riesce anche a fermare alcune incursioni pericolose del Parma.
Saelemaekers 6.5 - Parte forte, dal suo lato fa impazzire Lovik e trova il gol con un bellissimo tiro mancino da fuori area. Cala nella ripresa. Mezzo voto in meno per l'occasione sciupata.
Fofana 6 - Partita di fisicità e sostanza in mezzo al campo, nel finale gli capita anche l'occasione per segnare: non è reattivo abbastanza.
Modric 6 - Padroneggia le doti della calma e della qualità. Fa alzare i ritmi ai suoi, dirige l'orchestra come un fa direttore. Tutte qualità che ben conosciamo, però stavolta non riersce a essere incisivo come vorrebbe.
Ricci 5.5 - Parte bene, ci mette la neccessaria grinta. Tuttavia, poi cala e si fa sovrastare dai centrocampisti avversari. Sbaglia qualche appoggia semplice. Pulisic (25' st) 5.5 L'occasione sbagliata non è da lui, poteva fare di più.
Estupinan 5.5 - Perde il duello con Britschgi, lo svizzero lo supera nelle due occasioni dei gol crociati. Bartesaghi (25' st) 6 Entra con grande spirito dal suo lato e frena la verve di Britschgi.
Leao 7 - Segna su rigore con grande freddezza. Colpo di tacco geniale che Pulisic non sfrutta.
Nkunku 5 - Nel ruolo di prima punta fatica a tenere il pallone e a creare pericoli. Tra i rossoneri è quello più fuori dal match. Loftus Cheek (15' st) 5.5 Quando entra si vede poco, tocca un paio di palloni e nient'altro.
All. Allegri 5.5 - Contro le piccole il Milan non riesce a vincere. Aveva avvisato la squadra in merito all’importanza di questa partita prima della sosta e, alla ripresa, del derby. Ma non è stato ascoltato abbastanza.
Le pagelle del Parma
Suzuki 5.5 - Forse sul tiro di Saelemaekers poteva fare meglio, il rigore lo intuisce, ma Leao calcia forte. Attento nelle altre situazioni.
Del Prato 7.5 - In difesa è praticamente perfetto nelle chiusure e in marcatura su Leao, segna il gol del pari con un bel inserimento.
Ndiaye 4.5 - In difficoltà costante dalla sua parte, commette ingenuamente il fallo da rigore su Saelemaekers. Troilo (1' st) 6 Gioca con personalità.
Valenti 6.5 - Solita grinta, lotta su tutti i palloni ci mette la pezza in un paio di ripartenze.
Britschgi 6.5 - Largo a destra si trova a suo agio e lo mostra mettendo in apprensione Estupinian. Suoi i due assist per le reti gialloblu.
Bernabé 7 - Accende la luce in un primo tempo buio. Disegna una parabola imprendibile e da lì si alza la prestazione di tutto il Parma. Hernani (36' st) ng
Keita 6.5 - In mediana corre per due e gioca con tranquillità, bravo a recuperare diversi palloni.
Sorensen 6 - Primo tempo in difficoltà, non riesce a dare una mano in difesa. Meglio nella ripresa quando gioca più deciso.
Lovik 5 - Primo tempo da incubo per l'esterno norvegese, non riesce a prendere le misure a Saelemaekers. Valeri (22' st) 6 Rientra dopo un lungo stop, manca in brillantezza ma si vedono subito gli effetti sui cross.
Cutrone 6 - Svaria su tutto il fronte dando poco respiro ai difensori rossoneri. Buona la prova da ex. Cremaschi (46' st) ng
Pellegrino 6.5 - Al servizio della squadra, sfortunato nel colpire la traversa.
All. Cuesta 6.5 - La sua squadra parte male, va sotto di due gol, poi reagisce e nel complesso disputa una buona gara, rischiando qualcosa nel finale.
Arbitro Di Bello 6.5 - Ottima direzione di gara la sua, attento e deciso nelle varie situazione anche sul rigore assegnato al Milan, confermato dopo il controllo al monitor.
