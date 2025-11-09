Pagelle Parma-Milan: Leao show, Allegri con le piccole non riesce a vincere. Bernabé accende la luce

Un punto e tanti rimpianti. È quanto raccolto al Milan al Tardini, dove la formazione di Massimiliano Allegri ha vanificato il doppio vantaggio lasciandosi raggiungere dal Parma di Carlos Cuesta, che diversamente dai rossoneri ha festeggiato il 2-2 finale. La classifica di Luka Modric e compagni riporta 22 punti che valgono il comando della vetta in attesa di conoscere l'esito delle dirette concorrenti: Napoli (ospite del Bolgona), Inter (che a San Siro riceve la Lazio) e Roma (impegnata all'Olimpico con l'Udinese). L'agenda del Milan prevede ora il derby della Madonnina in programma domenica 23, mentre lo stesso giorno il Parma scenderà sul campo del Verona.