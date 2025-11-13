Ibrahimovic: "Nel calcio italiano c'è una cosa conta più di tutte". E su Premier e Liga...

Zlatan Ibrahimovic è ormai lontano dal terreno di gioco da un bel po' di tempo, ma nonostante ciò la leggenda svedese ha parlato del suo passato da calciatore, soffermandosi in particolar modo sui diversi stili di gioco adottati nei campionati in cui ha militato l'attuale dirigente del Milan. Proprio la squadra rossonera è stata l'ultima con cui Zlatan ha calcato il prato verde, concludendo la sua carriera da professionista nel migliore dei modi: con la conquista dello scudetto con la squadra in cui ha militato dal 2020 al 2023. In relazione ad un campionato come la Serie A, in cui Ibrahimovic ha giocato con le maglie di Milan, Inter e Juventus, l'attaccante svedese ha affermato: "Il calcio italiano è molto tattico, molto studiato. Difendere è più importante che attaccare. Per un attaccante è molto difficile perché affronti una squadra che punta molto sulla difesa, anche se quando ci riesci è una bella sensazione".