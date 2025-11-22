Fiorentina-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Juventus torna in campo a Firenze per la 12ª giornata di campionato. I bianconeri di Luciano Spalletti sono chiamati a ritrovare i 3 punti dopo il pareggio a reti inviolate nel derby della Mole, preceduto a sua volta dall'1-1 con lo Sporting Lisbona in Champions League. La classifica richiede dunque una sterzata sul piano della continuità: 4 pareggi e 2 sconfitte valgono infatti 19 punti e il 6º posto in classifica. Dall'altra parte del campo c'è ora la Viola di Paolo Vanoli, con l'ex Toro chiamato a tirare fuori dalla sabbie mobili una formazione ancora a secco di vittorie e ultima in clasifica con 5 punti. La prossima giornata, la Juve ospiterà il Cagliari all'appuntamento di sabato 29, mentre la Fiorentina scenderà sul campo dell'Atalanta domenica 30. Prima però, il ritorno in Europa rispettivamente contro Bodo Glimt (25/11) e Aek Atene (27/11).