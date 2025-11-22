Tuttosport.com
Fiorentina-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I bianconeri di Spalletti tornano in campo a Firenze per la 12ª giornata di campionato. Dall'altra parte del campo, la Viola di Vanoli
4 min
FiorentinaJuventusSerie A

La Juventus torna in campo a Firenze per la 12ª giornata di campionato. I bianconeri di Luciano Spalletti sono chiamati a ritrovare i 3 punti dopo il pareggio a reti inviolate nel derby della Mole, preceduto a sua volta dall'1-1 con lo Sporting Lisbona in Champions League. La classifica richiede dunque una sterzata sul piano della continuità: 4 pareggi e 2 sconfitte valgono infatti 19 punti e il 6º posto in classifica. Dall'altra parte del campo c'è ora la Viola di Paolo Vanoli, con l'ex Toro chiamato a tirare fuori dalla sabbie mobili una formazione ancora a secco di vittorie e ultima in clasifica con 5 punti. La prossima giornata, la Juve ospiterà il Cagliari all'appuntamento di sabato 29, mentre la Fiorentina scenderà sul campo dell'Atalanta domenica 30. Prima però, il ritorno in Europa rispettivamente contro Bodo Glimt (25/11) e Aek Atene (27/11).

Segui Fiorentina-Juventus sul nostro sito.

Fiorentina-Juventus: diretta e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Vanoli e Spalletti è in programma alle ore 18 di sabato 22 novembre. L'evento sarà trasmesso gratuitamente sulla piattaforma Dazn, con accesso riservato ai primi 2 milioni di utenti registrati che si collegheranno alla diretta. 

Scopri tutte le quote di Fiorentina-Juventus.

Fiorentina-Juventus: probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Kouadio, Fortini, Viti, Fagioli, Ndour, Richardson, Sabiri, Fazzini, Piccoli, Dzeko

Indisponibili: Gosens, Kouame, Lamptey

Squalificati: nessuno

Diffidati: Pongracic, Ranieri

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic, McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Perin, Scaglia, Cabal, Kelly, Rouhi, Miretti, Joao Mario, Adzic, Conceição, Zegrova, Openda, David

Indisponibili: Pinsoglio, Bremer, Rugani, Milik

Squalificati: nessuno

Diffidati: Koopmeiners

Arbitro: Doveri di Roma. Assistenti: Vecchi-Fontemurato. Quarto ufficiale: Marchetti. Var: Guida. Ass. Var: Fabbri.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

