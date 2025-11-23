Pagelle Napoli-Atalanta: furia Scamacca, Pasalic flop. McTominay, assist e non solo. Conte e Palladino...

Il Napoli ha battuto per 3-1 l'Atalanta, nell'anticipo della 12ª giornata di Serie A. Le reti degli azzurri portano la firma di David Neres (le prime due) e Noa Lang. Per l'Atalanta ha segnato invece Gianluca Scamacca. Esordio amaro per Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta, che resta ferma a quota 13 punti in classifica dopo il terzo ko di fila in campionato. Ecco le pagelle delle due squadre.
Le pagelle del Napoli
Milinkovic-Savic 6 Svolge con diligenza i compiti che il match gli richiede.
Beukema 6 Torna titolare dopo tre gare in panchina e premia la scelta del tecnico.
Rrahmani 6 Gli sfugge Scamacca sul gol, unico neo in una prestazione da leader. Esce per precauzione. Juan Jesus (18’ st) 5 Deludente.
Buongiorno 6 Conte gli dà la consegna di accompagnare l’azione offensiva e nel primo tempo si diverte molto.
Di Lorenzo 6.5 Pregevole l’assist per Lang con cross di sinistro a corredo della solita prestazione senza risparmio.
Lobotka 6.5 Gioca con la luce sempre accesa.
McTominay 7 All’inizio fa fatica a trovare la nuova posizione, poi si scuote: offre a Neres l’assist del 2-0 e Carnesecchi due volte gli nega la gioia del gol.
Gutierrez 6 Ormai è una garanzia. Mazzocchi (24’ st) 6 Mette in campo l’energia che serviva.
Neres 7.5 Il primo gol in stagione lo segna partendo da destra, cioè la posizione che preferisce. Il secondo da centravanti puro. Notte magica. Politano (24’ st) ng.
Hojlund 5.5 Si è fatto “il mazzo” come ha detto Conte. Fornisce l’assist per il gol di Neres, ma è poco incisivo. Si ferma per un problema al flessore. Lucca (29’ st) ng.
Lang 6.5 Rompe il ghiaccio con la maglia del Napoli: un gol mai così tanto atteso e meritato. Elmas (24’ st) 5.5 Non incide.
All. Conte 6.5 È stato abile a cambiare modulo ed a riprendersi il primo posto.
Le pagelle dell'Atalanta
Carnesecchi 5 Tre gol sul groppone, si impappina su quello di Lang.
Djimsiti 5 In bambola nel primo tempo.
Hien 5.5 Mette le briglie a Hojlund, ma anche lui ci mette un tempo per carburare.
Ahanor 4.5 Resta sorpreso dallo scatto di Neres: esitazione che costa all’Atalanta il vantaggio del Napoli. In occasione del 2-0, il brasiliano gli scappa da posizione centrale. Incubo. Kossounou (1’ st) 6 mette ordine alla difesa.
Bellanova 6.5 Lang gli passa davanti sul gol del 3-0, poi si riscatta con l’assist a Scamacca e con un secondo tempo di fuoco.
De Roon 6 Il capitano fa di tutto per scuotere la sua squadra.
Ederson 6.5 Si ricorda di essere un top player solo nella ripresa.
Zappacosta 5 Molta confusione ed un giallo che consiglia il cambio a Palladino. Zalewski (17’ st) 6 Rianima la corsia sinistra.
Pasalic 4.5 Mai in partita. Scamacca (1’ st) 7 Segna un gol da bomber di razza e mette alle corde la difesa del Napoli.
De Ketelaere 6.5 Prima mezz’ora di torpore, si ridesta e mette in difficoltà il Napoli con giocate di classe e conclusioni di poco fuori. Samardzic (32’ st) 6 Fosse entrato prima…
Lookman 6 Costringe la difesa del Napoli sempre al raddoppio. Maldini (32’ st) ng.
All. Palladino 5.5 Sbaglia a giocare il primo temo senza la prima punta, poi corregge il tiro.
