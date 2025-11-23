Inter-Milan, diretta Serie A: il risultato in tempo reale, Chivu sfida Allegri nel derby

MILANO - È la grande sera del derby di Milano con Inter e Milan già di fronte ad un importante bivio della loro stagione. Massimiliano Allegri e Cristian Chivu hanno giocato a nascondino. Entrambi in realtà hanno molto da perdere nel derby di stasera: il milanista rischia di staccarsi dal gruppo di testa, mentre l’interista rischierebbe di partire con il piede sbagliato nel tour de force che lo attende nelle prossime settimane, reso ancor più complicato da un calendario che in Champions moltiplicherà le difficoltà. Il tutto con la Roma in testa ed il Napoli che si è ripreso.

20:35

Allegri a Dazn nel prepartita

Anche Max Allegri è arrivato ai microfoni di Dazn: "I recuperi di Rabiot e Pulisic sono importanti, purtroppo tra le ultime due soste abbiamo avuto pochi giocatori e l'allenamento è stato più una gestione. La partita di stasera è molto complicata, l'Inter è forte. L'importante è fare una buona prestazione per arrivare bene a marzo. Bartesaghi? Sta crescendo, ha poche partite ma è affidabile e ha un grande futuro. Non so quanti minuti abbia Rabiot, ma ci vorranno cuore, determinazione e tecnica. L'approccio sarà molto importante, bisogna essere lucidi. Chi vince più duelli vincerà la partita. Il derby di Milano è meraviglioso, si lavora per vivere queste serate. C'è un'adrenalina pazzesca".

20:24

Le parole di Marotta nel prepartita

Beppe Marotta, presidente nerazzurro, è arrivato in postazione Dazn: “Questo è il primo derby nella nostra casa, è un fatto storico; sarà una data che rimarrà nella storia del derby e del calcio italiano, è la prima volta che due squadre fanno un’operazione così importante. Dobbiamo però anche avere rispetto dell’icona strutturale, un contenitore di grandi emozioni e passioni. L’obbligo nostro è continuare costruendo un nuovo contenitore che possa preservare questa possibilità".

20:14

Curve senza coreografie

Le coreografie delle due curve stasera non andranno in scena. I tifosi nerazzurri della Curva Nord si raduneranno dietro il nuovo striscione “Secondo anello verde Milano”, senza richieste alle autorità per scenografie complesse. Nella Curva Sud si prevede al massimo qualche cartoncino rosso e nero, nulla di teatrale.

19:59

Inter, la vigilia con le parole di Chivu

L'allenatore dei nerazzurri risponde a distanza al collega: "È una partita bella perché è diversa, sappiamo che si parte da 50 e 50 e non ci sono favorite. Bisogna capire la maturità dei nostri ragazzi. Allegri è un vincente e un motivatore con esperienza, il Milan è diverso da quando c'è lui" CLICCA QUI per leggere tutte le dichiarazioni

19:46

Milan, la vigilia con le parole di Allegri

L'allenatore rossonero "scarica" sui cugini i favori dei pronostici nella conferenza stampa di sabato: "Si parte sempre dallo zero e a zero.Sarà una serata meravigliosa di sport, ma non sarà lo snodo della stagione perché bisogna arrivare a marzo tra le prime quattro in classifica. L'Inter è la favorita per lo scudetto". CLICCA QUI per leggere tutte le dichiarazioni

19:33

Milan, gli 11 ufficiali di Allegri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao

19:32

Inter, gli 11 ufficiali di Chivu

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

19:30

Un Derby storico al botteghino

La sfida dovrebbe segnare l'incasso più alto di sempre nella storia della Serie A, sfondando per la prima volta la quota degli 8 milioni di euro. Secondo le stime, verrà ampiamente superato il precedente primato (7.626.430 euro) registrato nell'ultimo derby casalingo dei nerazzurri del 22 settembre 2024.

19:15

Lautaro-Leao, il confronto dei #10

