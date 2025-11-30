Atalanta-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

BERGAMO - Ritrovato il successo grazie al 3-0 in Champions League sul campo dell'Eintracht Francoforte, alle ore 18, alla New Balance Arena, l'Atalanta ospita la Fiorentina nel 13° turno di Serie A. Avvio di stagione molto complicato per entrambe le formazioni che hanno già cambiato guida tecnica: la Dea è passata da Ivan Juric a Raffaele Palladino mentre la Viola da Stefano Pioli a Paolo Vanoli. Reduci da tre ko consecutivi in Serie A, gli orobici fin qui hanno centrato solo due vittorie: 4-1 interno contro il Lecce e 3-0 a Torino contro i granata. Affermazioni che, però, sono arrivate alla fine di settembre. A completare il quadro, poi, ben sette pareggi, cinque dei quali di fila. Ma se Atene piange Sparta non ride, anzi: la Fiorentina è infatti ultima in classifica insieme al Verona con appena sei punti e va ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato. Un avvio da incubo per i toscani che a inizio stagione, visto anche l'importante mercato e la rosa a disposizione, ambivano a posizioni ben diverse. In settimana, poi, è arrivato il ko al Franchi in Conference League contro l'AEK Atene che ha provocato l'ira dei tifosi e complicato il percorso europeo.