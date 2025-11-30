Tuttosport.com
Atalanta-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Dea di Raffaele Palladino ospita alla New Balance Arena la Viola di Paolo Vanoli: avvio di stagione complicato per entrambe le squadre
4 min

BERGAMO - Ritrovato il successo grazie al 3-0 in Champions League sul campo dell'Eintracht Francoforte, alle ore 18, alla New Balance Arena, l'Atalanta ospita la Fiorentina nel 13° turno di Serie A. Avvio di stagione molto complicato per entrambe le formazioni che hanno già cambiato guida tecnica: la Dea è passata da Ivan Juric a Raffaele Palladino mentre la Viola da Stefano Pioli a Paolo Vanoli. Reduci da tre ko consecutivi in Serie A, gli orobici fin qui hanno centrato solo due vittorie: 4-1 interno contro il Lecce e 3-0 a Torino contro i granata. Affermazioni che, però, sono arrivate alla fine di settembre. A completare il quadro, poi, ben sette pareggi, cinque dei quali di fila. Ma se Atene piange Sparta non ride, anzi: la Fiorentina è infatti ultima in classifica insieme al Verona con appena sei punti e va ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato. Un avvio da incubo per i toscani che a inizio stagione, visto anche l'importante mercato e la rosa a disposizione, ambivano a posizioni ben diverse. In settimana, poi, è arrivato il ko al Franchi in Conference League contro l'AEK Atene che ha provocato l'ira dei tifosi e complicato il percorso europeo. 

SEGUI ATALANTA-FIORENTINA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Atalanta-Fiorentina: diretta tv e streaming

Atalanta-Fiorentina, gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, Bernasconi, Pasalic, Krstovic, Sulemana, Samardzic, Maldini. 

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Dodo, Comuzzo, Kouadio, Viti, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson, Kouame, Fazzini, Piccoli, Dzeko. 

ARBITRO: Marcenaro di Genova. ASSISTENTI: Cipressa-Laudato. IV UFFICIALE: Sozza. VAR: Camplone. ASS. VAR: Doveri. 

Atalanta-Fiorentina: scopri tutte le quote

 

 

 

