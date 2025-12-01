Bologna-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

BOLOGNA - A chiudere la 13ª giornata di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Cremonese. Stato di forma diametralmente opposto per le due formazioni. I rossoblù hanno inanellato una striscia di 12 risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni e in campionato non perdono dal 14 settembre, quando un gol di Modric regalò i tre punti al Milan nel match del Meazza. Da quella domenica sera di fine estate i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno messo insieme tre pareggi e ben sei vittorie, le ultime tre di fila. I grigiorossi, invece, stanno vivendo un momento complicato. Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime cinque gare, la formazione di Davide Nicola ha incassato tre sconfitte consecutive nelle ultime uscite: 1-2 interno contro la Juve, 1-0 all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani contro il Pisa e 1-3 allo Zini contro la Roma. Nonostante gli ultimi passi falsi, la situazione di classifica resta comunque tranquilla.