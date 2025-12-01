Tuttosport.com
Bologna-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nel posticipo della 13ª giornata i rossoblù di Vincenzo Italiano ospitano i grigiorossi di Davide Nicola
4 min

BOLOGNA - A chiudere la 13ª giornata di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Cremonese. Stato di forma diametralmente opposto per le due formazioni. I rossoblù hanno inanellato una striscia di 12 risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni e in campionato non perdono dal 14 settembre, quando un gol di Modric regalò i tre punti al Milan nel match del Meazza. Da quella domenica sera di fine estate i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno messo insieme tre pareggi e ben sei vittorie, le ultime tre di fila. I grigiorossi, invece, stanno vivendo un momento complicato. Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime cinque gare, la formazione di Davide Nicola ha incassato tre sconfitte consecutive nelle ultime uscite: 1-2 interno contro la Juve, 1-0 all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani contro il Pisa e 1-3 allo Zini contro la Roma. Nonostante gli ultimi passi falsi, la situazione di classifica resta comunque tranquilla. 

SEGUI BOLOGNA-CREMONESE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Bologna-Cremonese: diretta tv e streaming

Bologna-Cremonese, posticipo della 13ª giornata di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).

Le probabili formazioni di Bologna-Cremonese

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Franceschelli, Pessina, De Silvestri, Heggem, Miranda, Zortea, Fabbian, Ferguson, Sulemana, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Floriani Mussolini, Ceccherini, Folino, Sarmiento, Zerbin, Payero, Lordkipanidze, Vazquez, Valoti, Moumbagna, Johnsen, Sanabria.

ARBITRO: Feliciano di Teramo. ASSISTENTI: Rossi-Bahri. IV UFFICIALE: Massimini. VAR: Gariglio. ASS. VAR: La Penna. 

Bologna-Cremonese: scopri tutte le quote

 

 

 

