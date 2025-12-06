Verona-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Verona e l’Atalanta si sfidano allo stadio Bentegodi nel 14° turno del campionato di Serie A. L’Hellas è ultimo in classifica con la Fiorentina a quota 6 punti, ancora senza vittorie, e ha rimediato 6 pareggi e 7 sconfitte nelle prime 13 giornate. L’Atalanta, invece, ha ritrovato la vittoria in campionato dopo tre ko di fila ed è a metà graduatoria con 16 punti. Ha vinto le ultime tre partite, senza prendere gol, tra Champions, Serie A e Coppa Italia.
Dove vedere Verona-Atalanta: diretta tv e streaming
La partita tra Verona e Atalanta è in programma alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.
Verona-Atalanta, le probabili formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perilli, Toniolo, Ebosse, Yellu, Oyegoke, Slotsager, Fall, Kastanos, Orban, Harroui, Sarr, Ajay.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Musah, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Hien, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta, Bernasconi, De Roon, Brescianini, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Maldini,
ARBITRO: Mariani. ASSISTENTI: Rossi-Biffi. QUARTO UOMO: Collu. VAR: Aureliano. AVAR: Ghersini.