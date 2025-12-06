Verona-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Verona e l’Atalanta si sfidano allo stadio Bentegodi nel 14° turno del campionato di Serie A. L’Hellas è ultimo in classifica con la Fiorentina a quota 6 punti, ancora senza vittorie, e ha rimediato 6 pareggi e 7 sconfitte nelle prime 13 giornate. L’Atalanta, invece, ha ritrovato la vittoria in campionato dopo tre ko di fila ed è a metà graduatoria con 16 punti. Ha vinto le ultime tre partite, senza prendere gol, tra Champions, Serie A e Coppa Italia.