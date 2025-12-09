Pagelle Torino-Milan: rimpianto Zapata, Rabiot protagonista, passo falso Baroni. E Allegri...

Tomori 5 - Regala il rigore con cui Vlasic sblocca il risultato con un ingenuo tocco di mano in area: allarga il braccio per tenere a distanza Adams, ma finisce per deviare il pallone.

Gabbia 6 - Dei tre centrali che compongono la retroguardia del Milan è quello che convince maggiormente. Attento, copre bene la propria zona.

Pavlovic 5.5 - Lascia troppo spazio a Zapata in occasione del gol: il colombiano ha tutto il tempo di prendere la mira e calciare.

Saelemaekers 6 - Quando si trova in zona cross è sempre pericoloso perché riesce a mettere palloni insidiosi nell’area di rigore. Estupinian (43’ st) ng.

Loftus-Cheek 6.5 - In mezzo al campo fa valere il fisico e le sue qualità tecniche. È uno dei giocatori che cresce di più con il passare dei minuti e nella ripresa è tra i migliori.

Modric 6 - L’inizio di partita non è da Modric. Perde malamente un paio di palloni permettendo al Torino di ripartire, poi cresce con il passare dei minuti e prende per mano la squadra.

Rabiot 7 - Tra i migliori nel Milan. Ha il merito di riportare in partita i suoi con un gran conclusione dalla lunga distanza. Ne sfiora anche un altro prima dell’intervallo.

Bartesaghi 5.5 - Fatica a contenere le sgroppate di Pedersen sulla propria fascia, il norvegese non ha difficoltà a sfuggirgli via. In fase offensiva si vede solo a tratti. Pulisic (21’ st) 8 - Il primo pallone che tocca lo trasforma in oro segnando il gol del 2-2. Dieci minuti dopo segna anche il 3-2. E meno male che non era al meglio a causa della febbre.

Leao 6 - Sfortunato il portoghese che, dopo appena 31 minuti, è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio muscolare. Ricci (31’ pt) 6.5 - Quando entra viene accolto con timidi applausi dai suoi vecchi tifosi. Sfiora soltanto il gol dell’ex, ma sforna l’assist per il 3-2 di Pulisic.

Nkunku 5 - Un fantasma in avanti. Pasticcia con il pallone ogni volta che ce l’ha tra i piedi, non si rende mai pericoloso e viene controllato con troppa facilità dai difensori avversari.

All. Landucci 6.5 - L’approccio alla partita del Milan è uno dei peggiori del campionato, poi la squadra ha il merito di reagire e crescere, nonostante le difficoltà dovute anche dall’infortunio di Leao.

Arbitro Chiffi 6 - Non ha dubbi nell’assegnare il rigore al Torino: è ben posizionato e vede bene il tocco di mano di Tomori. Grazia Lazaro dal secondo giallo.