Pagelle Genoa-Inter: Bisseck e Lautaro show, Barella guerriero. Ekuban accende il Grifone, Chivu e De Rossi...

L'Inter passa al Ferraris 2-1: decidono la sfida contro il Genoa i gol di Bisseck (6') e Lautaro Martinez (38') nel primo tempo. Ai rossoblù di De Rossi non basta la rete di Vitinha al 68'. È una vittoria importante per Chivu che in un colpo solo supera Milan e Napoli conquistando la vetta della classifica a quota 33 punti. Andiamo a scoprire voti e giudizi dei protagonisti in campo dopo la sfida valida per la 15ª giornata di Serie A.