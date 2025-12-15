Pagelle Genoa-Inter: Bisseck e Lautaro show, Barella guerriero. Ekuban accende il Grifone, Chivu e De Rossi...

L'Inter passa al Ferraris 2-1: decidono la sfida contro il Genoa i gol di Bisseck (6') e Lautaro Martinez (38') nel primo tempo. Ai rossoblù di De Rossi non basta la rete di Vitinha al 68'. È una vittoria importante per Chivu che in un colpo solo supera Milan e Napoli conquistando la vetta della classifica a quota 33 punti. Andiamo a scoprire voti e giudizi dei protagonisti in campo dopo la sfida valida per la 15ª giornata di Serie A.
Pagelle Genoa
Leali 5 Sul tiro di Bisseck viene colpevolmente bucato sul primo palo: occorreva più reattività. Si riscatta parzialmente nel fi nale tenendo fuori dalla porta un colpo di testa di Thuram.
Marcandalli 5.5 Sul raddoppio dell’Inter Lautaro lo toglie di mezzo con una spallata: cosa mai accaduta in tutta la carriera al suo allenatore...
Otoa 5.5 In mezzo balla pure lui.
Cornet (44' st) ng
Vasquez 6 Grazie a un mix tra leadership ed esperienza è l’unico, tra i difensori, a restare in linea di galleggiamento.
Norton Cuffy 6 I jolly li brucia tutti con una bella sgasata poco dopo il fi schio d’avvio. Poi si eclissa, soff rendo la fisicità di Carlos Augusto per riemergere nel finale senza però trovare mai il pertugio buono.
Malinovskyi 6 Pressa costantemente gli avversari e regala un paio di giocate di qualità: in mezzo è il migliore.
Frendrup 5.5 Lascia troppa libertà a Zielinski.
Gronbaek (33' st) ng
Ellertsson 5 Il modo in cui marca Bisseck sull’azione del primo gol interista fotografa la sua partita: inconcludente.
Carboni (44' st) ng
Martin 5.5 Non sfrutta il fatto di trovarsi dalla parte di Luis Henrique.
Vitinha 6 Al primo pallone buono segna, ma è pure l’unica cosa degna di nota della sua partita.
Ekhator (33' st) ng
Colombo 5.5 Parte benino, lotta (come prova la capocciata con Bisseck che lo costringe a giocare la ripresa con un bendaggio a turbante) ma non trova mai la chiave per impensierire Sommer.
Ekuban (13' st) 6 Accende Vitinha sulla rete del Genoa.
All. De Rossi 6 Il pastrocchio in coabitazione tra Leali ed Ellertsson sul gol interista rende la partita un Everest. Però il Genoa, nonostante il ko, produce un buon calcio e fino all’ultimo costringe l’Inter sulle barricate.
Pagelle Inter
Sommer 6 Due parate nel fi nale giustifi cano il voto.
Bisseck 7 Il gol premia il suo coraggio nell’appoggiare con costanza l’azione off ensiva. Inappuntabile pure dietro.
Akanji 6 Fino all’ammonizione è dominante: il cartellino gli fa perdere sicurezza, come prova l’errore sulla rete del Genoa.
Bastoni 6 Il meglio, al solito, lo dà nella metà campo avversaria. Dietro è tutt’altro che impeccabile: nel 1° tempo sbaglia una lettura uscendo su Malinovskyi e viene salvato da Bisseck, mentre sul gol del Genoa non annusa il pericolo.
Luis Henrique 5.5 L’Inter brilla, lui fa il compitino.
Barella 6.5 Il clima da corrida esalta il suo spirito guerriero.
Zielinski 6.5 Dirige bene le operazioni.
De Vrij (45' st) ng
Sucic 6.5 Non sarà Milinkovic-Savic, però la sua fi sicità è un fattore nella partita, come prova pure l’azione del raddoppio di Lautaro, di cui è perfetto scudiero nel cuore dell’area genoana.
Mkhitaryan (29' st) 6 Entra per congelare il risultato.
Carlos Augusto 6.5 Gli tocca Norton-Cuffy - ovvero il più pericoloso tra gli avversari - ma lui riesce a limitarlo.
Lautaro 7 Mette lo zampino sulla rete di Bisseck prima di mettersi in proprio sul raddoppio, segnando il 12° gol stagionale, primo in carriera a Marassi contro il Genoa.
Diouf (39' st) ng
Esposito 6.5 Bravo Chivu a scegliere lui e non Bonny: è una spina nel fianco del Genoa.
Thuram (29' st) 6 Pericoloso di testa.
All. Chivu 6.5 L’Inter doma il Genoa grazie anche alle sue scelte: turnover per dare un po’ di freschezza alla squadra unito alla fi sicità di Esposito, Sucic e Carlos Augusto.
ARBITRO Doveri 6.5 Gara calda, spigolosa e molto fi sica, diretta con piglio da professore.
