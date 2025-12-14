Tuttosport.com
Genoa-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni

I nerazzurri di Chivu scendono in campo al Ferraris per contendere ai rossoblù di De Rossi la 15ª giornata di campionato
2 min
GenoaInter
Genoa
Genoa
Inter
Inter
18:00
Serie A - 14.12.2025
Luigi Ferraris

Tabellino
Genoa
18:00
Inter
Aggiorna

Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Genoa e Inter. Al Luigi Ferraris, le formazioni di Cristian Chivu e Daniele De Rossi si contendono la 15ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle ore 18. In palio per i nerazzurri, 3 punti per scavalcare il Milan di Max Allegri, che contro il Sassuolo a San Siro non è andato oltre il pareggio (2-2) - tra gli altri match d'alta classifica, il Napoli è in questo momento impegnato in trasferta a Udine - . Imbattuto da 5 giornate, il Grifone punta invece a un altro risultato utile per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.

15:14

La direzione arbitrale

Questa la designazione arbitrale dell'incontro.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Rossi-Bercigli. Quarto uomo: Fourneau. Var: Camplone. Ass. Var.: Abisso.

15:00

Genoa-Inter: le probabili formazioni

Questi i probabili schieramenti di De Rossi e Chivu:

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

A disposizione: Sommariva, Ekhator, Masini, Ellertson, Onana, Carboni, Sabelli, Fini, Stanciu, Messias, Cuenca, Ekuban, Venturino, Cornet.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Augusto; Esposito, Martinez. Allenatore: Chivu

A disposizione: Martinez, Dimarco, De Vrij, Cocchi, Diouf, Sucic, Frattesi, Thuram, Bonny.

Stadio Luigi Ferraris, Genova.

