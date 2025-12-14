Genoa-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni

Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Genoa e Inter. Al Luigi Ferraris, le formazioni di Cristian Chivu e Daniele De Rossi si contendono la 15ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle ore 18. In palio per i nerazzurri, 3 punti per scavalcare il Milan di Max Allegri, che contro il Sassuolo a San Siro non è andato oltre il pareggio (2-2) - tra gli altri match d'alta classifica, il Napoli è in questo momento impegnato in trasferta a Udine - . Imbattuto da 5 giornate, il Grifone punta invece a un altro risultato utile per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.
15:14
La direzione arbitrale
Questa la designazione arbitrale dell'incontro.
Arbitro: Doveri. Assistenti: Rossi-Bercigli. Quarto uomo: Fourneau. Var: Camplone. Ass. Var.: Abisso.
15:00
Genoa-Inter: le probabili formazioni
Questi i probabili schieramenti di De Rossi e Chivu:
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Sommariva, Ekhator, Masini, Ellertson, Onana, Carboni, Sabelli, Fini, Stanciu, Messias, Cuenca, Ekuban, Venturino, Cornet.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Augusto; Esposito, Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Martinez, Dimarco, De Vrij, Cocchi, Diouf, Sucic, Frattesi, Thuram, Bonny.