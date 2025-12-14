Genoa-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni

Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Genoa e Inter. Al Luigi Ferraris, le formazioni di Cristian Chivu e Daniele De Rossi si contendono la 15ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle ore 18. In palio per i nerazzurri, 3 punti per scavalcare il Milan di Max Allegri, che contro il Sassuolo a San Siro non è andato oltre il pareggio (2-2) - tra gli altri match d'alta classifica, il Napoli è in questo momento impegnato in trasferta a Udine - . Imbattuto da 5 giornate, il Grifone punta invece a un altro risultato utile per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.