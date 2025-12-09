Inter-Liverpool, diretta Champions: formazioni e risultato in tempo reale, vincere significa ottavi

MILANO - Benvenuti nella diretta della super sfida di Champions tra Inter e Liverpool , incontro valido per la sesta giornata della League Phase. Gli uomini di Cristian Chivu si presentano all'appuntamento in un'ottima forma messa in mostra tra campionato e Coppa Italia, ma ora puntano a riscattare la prima amara sconfitta europea di Madrid, dove a decidere l'incontro con i colchoneros di Diego Simeone è stata la rete di Jose Gimenez al 93'. Inter a quota 12 punti con un ritardo di sole 3 lunghezze dall'Arsenal capolista e vogliosa di fare uno scatto verso gli ottavi di finale. Dall'altra parte del campo ci sono i Reds di Arne Slot , reduci dal crollo di Anfield contro il Psv Eindhoven (4-1) e fermi con 9 punti in classifica. Un momento complesso per il tecnico olandese, chiamato a ricucire lo strappo con Momo Salah , non convocato per la trasferta di Milano, e combattere le difficoltà di una stagione tutta in salita anche in Premier dove nelle ultime due sono arrivati due pareggi con Sunderland e Leeds .

18:27

Slot: "Salah ha il diritto di provare ciò che prova"

Del caso Salah ne ha parlato, ovviamente, anche il tecnico del Liverpoo, Arne Slot: "Se Salah si riferiva a me con le sue dichiarazioni? Lui è l'unico che può rispondere a questa domanda - ha detto l'allenatore olandese in conferenza -. Difficile capire a chi si stava riferendo. Io non credo che il rapporto sia incrinato, ma lui ha diritto di provare quello che prova. Non è la prima e nemmeno l'ultima volta che un calciatore dice questo quando non gioca. Se giocherà contro il Brighton? Siamo alla vigilia di una partita molto importante contro l'Inter, ho provato a preparare la squadra e sono concentrato sulla partita"

18:14

"Salah? Non parlo dei problemi degli altri"

Chivu ha preso in considerazione anche il caso del calciatore del Liverpool, al centro di un vortice mediatico: "Salah? Non parlo dei problemi degli altri, anche noi abbiamo i nostri. Ovvio che Momo è un giocatore importante a livello mondiale, ma sono problemi che non ci riguardano. Liverpool un test? Non abbiamo bisogno di certificati, ma di continuità e di punti, che ci faranno essere competitivi"

17:58

Chivu: "Liverpool ha qualità, ma sappiamo cosa fare"

"Sappiamo tutti dell'intensità del Liverpool, della qualità che hanno, a livello sia individuale che collettivo - ha detto Chivu in conferenza -. Ma anche noi sappiamo cosa possiamo fare, abbiamo tenuto alta la bandiera dell'Italia in Europa e fatto parlare di noi, perché non si raggiungono tre finali europee in poco tempo così dal nulla, e questo va esaltato. Una squadra italiana che gioca così merita qualche elogio, a parte il risultato finale".

San Siro, Milano