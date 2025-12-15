Conte non cambia, Hojlund clamoroso, Zaniolo straordinario: pagelle Udinese-Napoli

Il Napoli dopo il ko in Champions crolla anche a Udine subendo l'eurogol di Ekkelenkamp nel secondo tempo e passa dalla possibilità di allungare sul Milan a perdere la vetta della classifica anche in seguito al successo dell'Inter in casa del Genoa. Di seguito le pagelle del match perso dalla squadra di Antonio Conte.
Pagelle Udinese
Okoye 6 Attento nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa.
Kristensen 6.5 Al rientro nella sua posizione originale. Solido quanto continuo.
Kabasele 7 Leader acquisito della linea difensiva. La gara della consacrazione in una stagione di altissima qualità.
Solet 6.5 Rischia del finale regalando il pallone a Lucca, dopo 90’ con buoni interventi.
Zanoli 6.5 Accontenta Runjaic con una maggior propensione offensiva: la miglior gara in bianconero.
Goglichidze (49’ st) ng.
Piotrowski 6.5 Interpreta bene il ruolo in entrambe le fasi, colpisce la traversa nel secondo tempo.
Karlstrom 6.5 Più lavoro sporco che regia, in una gara dominata dal centrocampo friulano.
Ekkelenkamp 7.5 Corona con un eurogol, l’ennesimo contro il Napoli, una prestazione maiuscola.
Zarraga (39’ st) ng.
Bertola 6.5 Alzato a sorpresa in mediana, aiuta in copertura e con diverse sortite offensive, come in occasione del primo gol annullato.
Ehizibue (39’ st) ng.
Zaniolo 7.5 90 minuti straordinari, con fame, qualità e visione di gioco. Sta benissimo al centro del villaggio bianconero.
Bravo (46’ st) ng.
Davis 6.5 Gara di sacrificio. Oltre al gol in fuorigioco, fa a sportellate con tutta la difesa azzurra.
Buksa (39’ st) ng.
All. Runjaic 7 Sovrasta fisicamente l’avversario con attenzione difensiva e ferocia offensiva. Vince con merito.
Pagelle Napoli
Milinkovic Savic 5 Molto male sui gol annullati. Non può nulla su Ekkelenkamp.
Beukema 6 Prestazione difensiva senza sbavature. Fuori per cambio tattico.
Politano (16’ st) 5 Non dà vivacità nella ripresa.
Rrahmani 5.5 Primo tempo in gestione. Ripresa con diversi errori.
Buongiorno 5 Fatica a contenere Zaniolo, in particolare nella ripresa.
Olivera (30' st) ng.
Di Lorenzo 5 Gara spenta. Non si fa mai notare in avanti.
McTominay 5.5 Decisamente poco brillante. Fisicamente scarico.
Elmas 5.5 Buona interdizione, ma insufficiente nel proporre gioco.
Lucca (38’ st) ng.
Spinazzola 6 Il migliore del Napoli: giocate interessanti, in particolare nel primo tempo.
Gutierrez (37’ st) ng.
Neres 5 Non crea mai pericoli.
Hojlund 5 Sbaglia incredibilmente il colpo del pari nel finale di un match in cui paga in fisicità.
Lang 5 Evanescente.
Lobotka (16’ st) 5.5 Mette densità in mezzo al campo, senza però migliorare una mediana in affanno.
All. Conte 5 Match in costante sofferenza fisica, senza riuscire a cambiare dalla panchina.
ARBITRO Sozza 5.5 Dubbi su diverse interpretazioni.
Il Napoli dopo il ko in Champions crolla anche a Udine subendo l'eurogol di Ekkelenkamp nel secondo tempo e passa dalla possibilità di allungare sul Milan a perdere la vetta della classifica anche in seguito al successo dell'Inter in casa del Genoa. Di seguito le pagelle del match perso dalla squadra di Antonio Conte.
Pagelle Udinese
Okoye 6 Attento nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa.
Kristensen 6.5 Al rientro nella sua posizione originale. Solido quanto continuo.
Kabasele 7 Leader acquisito della linea difensiva. La gara della consacrazione in una stagione di altissima qualità.
Solet 6.5 Rischia del finale regalando il pallone a Lucca, dopo 90’ con buoni interventi.
Zanoli 6.5 Accontenta Runjaic con una maggior propensione offensiva: la miglior gara in bianconero.
Goglichidze (49’ st) ng.
Piotrowski 6.5 Interpreta bene il ruolo in entrambe le fasi, colpisce la traversa nel secondo tempo.
Karlstrom 6.5 Più lavoro sporco che regia, in una gara dominata dal centrocampo friulano.
Ekkelenkamp 7.5 Corona con un eurogol, l’ennesimo contro il Napoli, una prestazione maiuscola.
Zarraga (39’ st) ng.
Bertola 6.5 Alzato a sorpresa in mediana, aiuta in copertura e con diverse sortite offensive, come in occasione del primo gol annullato.
Ehizibue (39’ st) ng.
Zaniolo 7.5 90 minuti straordinari, con fame, qualità e visione di gioco. Sta benissimo al centro del villaggio bianconero.
Bravo (46’ st) ng.
Davis 6.5 Gara di sacrificio. Oltre al gol in fuorigioco, fa a sportellate con tutta la difesa azzurra.
Buksa (39’ st) ng.
All. Runjaic 7 Sovrasta fisicamente l’avversario con attenzione difensiva e ferocia offensiva. Vince con merito.