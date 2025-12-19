Bologna-Inter: orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa

RIAD (Arabi Saudita) - Tutto pronto al King Saud University Stadium dove alle ore 20 scenderanno in campo Bologna e Inter nel match valevole per l'accesso alla finale della Supercoppa Italiana. Nell'altra semifinale disputata ieri sera, il Napoli ha battuto per 2-0 il Milan grazie alle reti di Neres e Hojlund. L'Inter arriva a questa gara da prima in classifica in solitaria in Serie A ed è reduce dalla bella vittoria di Genova per 2-1. In conferenza stampa, Cristian Chivu ha presentato così il match: "Noi è dall’inizio che pensiamo di giocare ogni partita con ambizione, intensità e determinazione. È una squadra che vuole portare avanti il discorso. Il nuovo format ci permette di essere qui e vogliamo arrivare fino in fondo". E' in un momento particolare il Bologna di Vincenzo Italiano: i felsinei in campionato hanno totalizzato un solo punto nelle ultime tre gare e stazionano al sesto posto in classifica. Il tecnico del Bologna, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Siamo felici e orgogliosi di giocare questa competizione e come dico ai ragazzi c'è da farsi trovare pronti. Abbiamo portato la Coppa Italia a Bologna dopo 50 anni e ci siamo meritati questa chance".
Segui la diretta di Bologna-Inter su Tuttosport.com
Dove vedere Bologna-Inter streaming e diretta tv
Bologna-Inter gara valida per la semifinale della Supercoppa Italiana è in programma questa sera alle 20:00 allo stadio King Saud di Riad in Arabia Saudita e sarà visibile in chiaro su Italia 1 e sull’app Infinity. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Bologna-Inter
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Juan Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano. A disposizione: Franceschelli, Pessina, De Silvestri, Lykogiannis, Tomasevic, Vitik, Zortea, Fabbian, Ferguson, Sulemana, Dallinga, Dominguez, Immobile, Orsolini, Rowe. Indisponibili: Casale, Dreuler, Skorupski. Squalificati: /.
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu. A disposizione: Sommer, Taho, Bisseck, Cinquegrano, Darmian, Cocchi, Carlos Augusto, Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Kaczmarski, Sucic, Lautaro, Esposito. Indisponibili: Acerbi, Di Gennaro, Dumfries. Squalificati: /.
ARBITRO: Chiffi della sezione di Padova. ASSISTENTI: C.Rossi-Fontemurato. QUARTO UFFICIALE: Dionisi. VAR: Maresca. ASS. VAR: Pezzuto.