Pagelle Napoli-Milan: Lobotka brilla e Hojlund trascina. De Winter e Maignan i peggiori in campo

All’Al-Awwal Park di Riad, il Napoli batte il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana per 2-0. La formazione di Conte va in vantaggio al 39' grazie a David Neres che mette dentro su assist di Hojlund. Nella ripresa, al 64', è lo stesso danese a battere Maignan con un sinistro preciso che prende il palo ed entra in porta. In finale il Napoli incontrerà la vincente tra Bologna e Inter.
Pagelle Napoli
Milinkovic Savic 6.5 Pronti-via e tira fuori la paratona su Loftus-Cheek. Si dimentica di uscire su alcune palle inattive.
Di Lorenzo 6.5 La mossa di metterlo terzo di destra paga ecco me. Fa un’ottima partita.
Rrahmani 7 Non solo comanda la difesa, impegna anche Maignan con un bel tiro da fuori.
Juan Jesus 6.5 Dei tre dietro, è quello meno appariscente. Nel primo tempo il Milan attacca solo nella sua zona.
Politano 6.5 Stravince il duello con Estupinan, dando sempre la sensazione di poterlo saltare quando vuole. Mazzocchi (32’ st) ng.
Lobotka 7 Metronomo fondamentale per il Napoli. Davanti a sua maestà Modric, dirige il ritmo della partita e fa quello che vuole in mezzo al campo.
McTominay 6.5 Primo squillo dopo 31’ con un tiro che va fuori di poco: nel duello tra numeri 8 con Loftus-Cheek esce vincitore.
Spinazzola 7 Dentro una partita solida, ci mette dentro anche il pallone che apre la corsa di Hojlund verso il gol del raddoppio. Gutierrez (36’ st) ng.
Neres 6.5 Pimpante e caldo, nonostante il freddo di Riad. Rapace nel mettere alle spalle di Maignan la respinta del portiere milanista sul cross di Hojlund. Vergara (43’ st) ng.
Elmas 6 Utile nella complessità della partita nonostante qualche errore di troppo nel primo tempo. Lang (33’ st) ng.
Hojlund 7.5 De Winter lo prende in consegna e fino alla mezz’ora lo limita, poi riesce a mandarlo in tilt e genera il gol del vantaggio del Napoli. Raddoppia con un grande gol, dove scherza ancora De Winter. Lucca (36’ st) ng.
All. Conte 7 Soffre all’inizio, ma poi il Napoli esce molto bene alla distanza.
Pagelle Milan
Maignan 4.5 Erroraccio sul gol di Neres, dove spapera sulla palla in mezzo, tutt’altro che difficile, di Hojlund. Respinge male il tiro del danese. A fine primo tempo dice di no alla punta del Napoli. Poteva fare di più sul 2-0.
Tomori 5.5 Deve schermare la linea di passaggio tra Spinazzola e Elmas, ma buca in occasione del raddoppio del Napoli.
De Winter 4 Marcatura da straccio del cartellino su Hojlund nell’occasione del gol del Napoli. Per mezz’ora fa bene, poi va in cortocircuito. Hojlund lo irride nell’azione del 2-0. Fa capire perché al Milan serva un difensore a gennaio. Athekame (24’ st) 5.5 Impalpabile.
Pavlovic 6 Come Tomori, non di sdegna di andare in scorribande offensive. Bene nella marcatura su Neres.
Saelemaekers 5 Non trova la porta sulla sponda di Nkunku. Mette il francese solo davanti a Milinkovic Savic, forse poteva esser più preciso. Fofana (24’ st) 5.5 Rimette minuti nelle gambe senza fare grandi cose.
Loftus-Cheek 5.5 La prima occasione della partita con paratona di Milinkovic Savic. McTominay lo mena e vince il duello.
Jashari 5 Alla seconda da titolare, appare timido nella fase di impostazione andando molto in orizzontale e poco in verticale. Modric (30’ st) 6 Accolto dal boato del pubblico, porta a casa la pagnotta.
Rabiot 5.5 Accende la partita con un contrasto duro con Politano, sfiora il gol di testa. Ma sono gli highlights di una serata opaca.
Estupinan 5 Totalmente in balia di Politano.
Nkunku 4.5 Si divora la chance più grande del primo tempo, cestinando un contropiede ben condotto da Saelemaekers.
Pulisic 5 Chi lo ha visto?
All. Allegri 5 Il Milan si squaglia dopo mezz’ora dove fallisce tre occasioni importanti. La panchina è corta.
ARBITRO Zufferli 5.5 Non sempre gestisce bene la situazione in campo.
