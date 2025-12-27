Lecce-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

LECCE - Il Lecce è reduce da una fondamentale vittoria nello scontro diretto contro il Pisa, mentre il Como ha perso in casa della Roma la sua ultima partita. Entrambe le squadre non sono scese in campo nello scorso weekend a causa degli impegni in Supercoppa Italiana delle rispettive avversarie, ovvero Inter e Milan, e ora si preparano a chiudere l'anno con una partita che mette in palio tre punti importantissimi per gli obiettivi delle due squadre. Da una parte i giallorossi di Di Francesco alla ricerca di un ulteriore scatto verso la salvezza, dall'altra i lariani di Fabregas (squalificato e dunque non in panchina per il match) che vogliono continuare ad alimentare il sogno europeo.