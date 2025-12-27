Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lecce-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Le formazioni di Di Francesco e Fabregas si affrontano al Via del Mare nel 17° turno di campionato
3 min

LECCE - Il Lecce è reduce da una fondamentale vittoria nello scontro diretto contro il Pisa, mentre il Como ha perso in casa della Roma la sua ultima partita. Entrambe le squadre non sono scese in campo nello scorso weekend a causa degli impegni in Supercoppa Italiana delle rispettive avversarie, ovvero Inter e Milan, e ora si preparano a chiudere l'anno con una partita che mette in palio tre punti importantissimi per gli obiettivi delle due squadre. Da una parte i giallorossi di Di Francesco alla ricerca di un ulteriore scatto verso la salvezza, dall'altra i lariani di Fabregas (squalificato e dunque non in panchina per il match) che vogliono continuare ad alimentare il sogno europeo.

Dove vedere Lecce-Como

La sfida tra Lecce e Como valida per il 17° turno di Serie A, è in programma alle ore 15 al Via del Mare di Lecce. Sarà possibile seguire la partita in esclusiva su Dazn e sul canale SkyDazn1 (214).

Lecce-Como: scopri tutte le quote

Le probabili formazioni di Lecce-Como

LECCE (4-3-3): Falcone, Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco. A disposizione: Samooja, Kouassi, Ndaba, Sala, Kovac, Helgason, Marchwinski, N'Dri, Camarda. Indisponibili: Berisha, Fruchtl, Jean, Morente, Coulibaly, Banda. Squalificati: Gaspar. Diffidati: Danilo Veiga.

COMO (4-2-3-1): Butez, Vojvoda, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Cassetti (Fabregas squalificato). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Dossena, Caqueret, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Baturina, Posch, Smolcic, Van der Brempt, Carri. Indisponibili: Goldaniga, Diao, Addai, Morata. Squalificati: Fabregas. Diffidati: Diego Carlos.

Arbitro: Marchetti. Assistenti: Rossi-Vecchi. IV Uomo: Massimi. Var: Camplone. Avar: Di Paolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS