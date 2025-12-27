Lecce-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

LECCE - Il Lecce è reduce da una fondamentale vittoria nello scontro diretto contro il Pisa, mentre il Como ha perso in casa della Roma la sua ultima partita. Entrambe le squadre non sono scese in campo nello scorso weekend a causa degli impegni in Supercoppa Italiana delle rispettive avversarie, ovvero Inter e Milan, e ora si preparano a chiudere l'anno con una partita che mette in palio tre punti importantissimi per gli obiettivi delle due squadre. Da una parte i giallorossi di Di Francesco alla ricerca di un ulteriore scatto verso la salvezza, dall'altra i lariani di Fabregas (squalificato e dunque non in panchina per il match) che vogliono continuare ad alimentare il sogno europeo.
Dove vedere Lecce-Como
La sfida tra Lecce e Como valida per il 17° turno di Serie A, è in programma alle ore 15 al Via del Mare di Lecce. Sarà possibile seguire la partita in esclusiva su Dazn e sul canale SkyDazn1 (214).
Lecce-Como: scopri tutte le quote
Le probabili formazioni di Lecce-Como
LECCE (4-3-3): Falcone, Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco. A disposizione: Samooja, Kouassi, Ndaba, Sala, Kovac, Helgason, Marchwinski, N'Dri, Camarda. Indisponibili: Berisha, Fruchtl, Jean, Morente, Coulibaly, Banda. Squalificati: Gaspar. Diffidati: Danilo Veiga.
COMO (4-2-3-1): Butez, Vojvoda, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Cassetti (Fabregas squalificato). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Dossena, Caqueret, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Baturina, Posch, Smolcic, Van der Brempt, Carri. Indisponibili: Goldaniga, Diao, Addai, Morata. Squalificati: Fabregas. Diffidati: Diego Carlos.
Arbitro: Marchetti. Assistenti: Rossi-Vecchi. IV Uomo: Massimi. Var: Camplone. Avar: Di Paolo.