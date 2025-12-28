Muharemovic gela Bologna: l'ex Juve risponde a Fabbian, Italiano resta dietro il Como

BOLOGNA - Termina 1-1 il derby emiliano andato in scena al Renato Dall'Ara tra Bologna e Sassuolo. La formazione felsinea sblocca il risultato in avvio di ripresa con Fabbian (46'), che trova il primo gol stagionale in campionato su assist di Zortea dopo un bel lavoro in rifinitura di Orsolini, ma a 'gelare' l'impianto rossoblù, con una zuccata sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuta di Laurienté e con la complicità di Ravaglia, 'reo' di un'uscita infelice, è l'ex Juve - e uomo mercato, seguito con attenzione dall' Inter - Tarik Muharemovic al 63'. Con questo pareggio, gli uomini di Vincenzo Italiano salgono a 26 punti, settimi a -1 dal Como sesto, mentre i neroverdi di Fabio Grosso si portano a quota 22.

Bologna-Sassuolo 1-1, la cronaca

La prima vera occasione arriva al 23' ed è per gli ospiti. Volpato manovra bene dalla destra e pesca centralmente per Pinamonti che, lasciato troppo libero dai due centrali avversari, va al tiro con il destro ma trova pronto Ravaglia al salvataggio in corner. Alla mezz'ora, il portiere è nuovamente decisivo in uscita sull'attaccante rivale lanciato involontariamente a rete da un tocco maldestro di Lucumí. Due minuti più tardi, sono i felsinei a sfiorare il vantaggio. Rowe riparte a grandi falcate, si avvicina al limite e serve in area Dallinga, il quale calcia con il sinistro trovando un miracoloso salvataggio sulla linea di Idzes, coadiuvato da Candé. I neroverdi tornano pericolosi al 39', quando Volpato scheggia l'esterno del palo con un bel mancino a giro dal limite. Si va al riposo sullo 0-0. I detentori della Coppa Italia approcciano la ripresa con una marcia diversa e dopo nemmeno due minuti passano in vantaggio. Fabbian allarga per Orsolini, che allunga sulla destra per Zortea il quale mette un pallone a rimorchio a centro area su cui si avventa lo stesso Fabbian, bravo poi a infilare Muric con il destro per l'1-0. Gli ospiti non demordono e al 63' firmano l'1-1. Laurienté calcia un corner a rientrare dalla sinistra e Muharemovic sfrutta al meglio un'uscita a vuoto di Ravaglia, trafiggendolo di testa. Cinque minuti dopo, Thorsvedt ha sul mancino un'ottima opportunità su cross dalla sinistra del neo entrato Doig ma conclude centralmente senza impensierire Ravaglia. Al 77', Lucumí commette una nuova leggerezza e spiana la strada a Fadera, che tutto solo davanti al portiere calcia alle stelle con il sinistro vanificando una ghiotta palla gol. Nel finale, la partita resta vivace ma il risultato non cambia.