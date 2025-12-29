Pagelle Milan-Verona: Rabiot sfonda sempre, Nelsson errore pesante. Nkunku e Allegri...

Smaltita la delusione per l'eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana rimediata contro il Napoli, il Milan si rituffa nel campionato e nel lunch match della 17ª giornata di Serie A supera 3-0 l'Hellas Verona al Meazza. Dopo un primo tempo complicato, i rossoneri la sbloccano nel recupero con la zampata di Pulisic su spizzata di Rabiot da calcio d'angolo. Nella ripresa, poi, un redivivo Nkunku si prende la scena: prima raddoppia su calcio di rigore che lui stesso si era procurato, poi firma il tris ribadendo in rete la conclusione di Modric finita sul palo. Per il francese si tratta dei primi gol in Serie A: un buon auspicio per Massimiliano Allegri in vista del nuovo anno.
Pagelle Milan
Maignan 6 Una parata al 43’ st su Niasse, per dire: io c’ero.
Tomori 6 Duello più verbale che tecnico con Bernede, non soffre mai.
Odogu (41’ st) ng.
De Winter 6 Le ultime prestazioni negative pesano sulla serenità: timido oltre misura, San Siro rumoreggia un po’.
Pavlovic 6.5 Annulla tutti gli attaccanti del Verona che gravitano dalle sue parti.
Saelemaekers 6 Meno spumeggiante del solito, però è ordinato.
Athekame (31’ st) ng.
Loftus Cheek 6 Tanti inserimenti, con o senza palla, spesso però incompiuti. Il merito: prende l’angolo dell’1-0.
Fofana (26’ st) 6 Pronto a riprendersi il posto.
Modric 7 Prestazione in linea con l’ultimo periodo, buona, ma non eccellente come nella prima parte di stagione, anche se certe linee le vede sempre e solo lui. Però batte l’angolo dell’1-0 e scaglia il sinistro da cui nasce il 3-0.
Jashari (26’ st) 6 Minuti per crescere di condizione.
Rabiot 7 A differenza di Loftus-Cheek, quando si mette in moto, sfonda sempre. Fondamentale la torre sul gol di Pulisic, accende Nkunku sul rigore.
Bartesaghi 6.5 Niente di eclatante come contro il Sassuolo, ma una prestazione solida, matura.
Nkunku 7.5 Al 28’ non arriva su un ghiotto cross basso di Rabiot: Pippo Inzaghi sarebbe finito in porta col pallone. Però i primi dieci minuti della ripresa sono la sua rivincita: scaltro nel prendersi il rigore, che poi trasforma con freddezza, puntale - alla Inzaghi... - per il 3-0. Ben arrivato.
Pulisic 7 Gira e rigira, è lui l’uomo Milan; il gol, dentro una prestazione così così (35 palloni toccati, 15 persi), è pesante, mette in discesa la gara e vale il voto alto: 8° centro in 11 gare di Serie A.
Ricci (31’ st) ng.
All. Allegri 7 Un tempo opaco, poi i gol stappa match. Servivano i tre punti, in più non prende gol.
Pagelle Verona
Montipò 6 Sui primi due gol non può nulla, sul terzo è bravo a deviare sul palo il sinistro di Modric, ma sul tap-in di Nkunku deve arrendersi.
Nunez 6 Argina Pulisic, non commette errori gravi.
Nelsson 4.5 Dopo un primo tempo perfetto, rovina tutto con l’ingenuo (per non dire di peggio...) fallo su Nkunku che porta al rigore che chiude la partita.
Bella Kotchap 6 Come Nunez, forse anche meglio.
Oyegoke 5 Prima da titolare dopo undici mesi (e 208 minuti complessivi) a Verona, riesce a non far correre troppo Bartesaghi, però si perde Pulisic sull'angolo.
Serdar (31’ st) ng.
Niasse 6 Bravo in interdizione, è dentro la partita fino alla fine.
Al Musrati 5 Fa densità in mezzo e cerca di spegnere Modric, ma quando il Milan accelera per corridoi centrali, non riesce a fare muro. Non stoppa Rabiot sull'angolo dell'1-0.
Harroui (40’ st) ng.
Bernede 5.5 Con una serpentina mette paura al Milan, poi litiga con Tomori e San Siro e cala.
Bradaric 5.5 Qualche corsa, soprattutto non soccombe con Saelemaekers.
Valentini (20’ st) 6 Fa il suo.
Giovane 4.5 La sua partita è tutta nei video che fa col cellulare nella ricognizione in campo prima del match: spettatore.
Orban (1’ st) 6 A differenza dei compagni, almeno ci prova.
Mosquera 5 Qualche spallata, ma nessun graffio.
Sarr (1’ st) 5 Non pervenuto.
All. Bertolini 5.5 Un tempo (quasi) perfetto, poi l’uno-due di Nkunku cancella tutti i piani. Peccato, anche se davanti non riesce quasi mai a pungere.
L'arbitro
Fabbri 6.5 Rigore giusto e niente errori.
Smaltita la delusione per l'eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana rimediata contro il Napoli, il Milan si rituffa nel campionato e nel lunch match della 17ª giornata di Serie A supera 3-0 l'Hellas Verona al Meazza. Dopo un primo tempo complicato, i rossoneri la sbloccano nel recupero con la zampata di Pulisic su spizzata di Rabiot da calcio d'angolo. Nella ripresa, poi, un redivivo Nkunku si prende la scena: prima raddoppia su calcio di rigore che lui stesso si era procurato, poi firma il tris ribadendo in rete la conclusione di Modric finita sul palo. Per il francese si tratta dei primi gol in Serie A: un buon auspicio per Massimiliano Allegri in vista del nuovo anno.
Pagelle Milan
Maignan 6 Una parata al 43’ st su Niasse, per dire: io c’ero.
Tomori 6 Duello più verbale che tecnico con Bernede, non soffre mai.
Odogu (41’ st) ng.
De Winter 6 Le ultime prestazioni negative pesano sulla serenità: timido oltre misura, San Siro rumoreggia un po’.
Pavlovic 6.5 Annulla tutti gli attaccanti del Verona che gravitano dalle sue parti.
Saelemaekers 6 Meno spumeggiante del solito, però è ordinato.
Athekame (31’ st) ng.
Loftus Cheek 6 Tanti inserimenti, con o senza palla, spesso però incompiuti. Il merito: prende l’angolo dell’1-0.
Fofana (26’ st) 6 Pronto a riprendersi il posto.
Modric 7 Prestazione in linea con l’ultimo periodo, buona, ma non eccellente come nella prima parte di stagione, anche se certe linee le vede sempre e solo lui. Però batte l’angolo dell’1-0 e scaglia il sinistro da cui nasce il 3-0.
Jashari (26’ st) 6 Minuti per crescere di condizione.
Rabiot 7 A differenza di Loftus-Cheek, quando si mette in moto, sfonda sempre. Fondamentale la torre sul gol di Pulisic, accende Nkunku sul rigore.
Bartesaghi 6.5 Niente di eclatante come contro il Sassuolo, ma una prestazione solida, matura.
Nkunku 7.5 Al 28’ non arriva su un ghiotto cross basso di Rabiot: Pippo Inzaghi sarebbe finito in porta col pallone. Però i primi dieci minuti della ripresa sono la sua rivincita: scaltro nel prendersi il rigore, che poi trasforma con freddezza, puntale - alla Inzaghi... - per il 3-0. Ben arrivato.
Pulisic 7 Gira e rigira, è lui l’uomo Milan; il gol, dentro una prestazione così così (35 palloni toccati, 15 persi), è pesante, mette in discesa la gara e vale il voto alto: 8° centro in 11 gare di Serie A.
Ricci (31’ st) ng.
All. Allegri 7 Un tempo opaco, poi i gol stappa match. Servivano i tre punti, in più non prende gol.