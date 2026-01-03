Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juventus-Lecce: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I bianconeri di Spalletti ricevono i salentini nel 18° turno del massimo campionato italiano
3 min

La Juventus di Luciano Spalletti riceve il Lecce a Torino nel 19° turno di Serie A. Il tecnico bianconero cerca conferme dopo gli ultimi risultati incoraggianti: "Mi aspetto che i giocatori diano continuità alla stessa attenzione delle partite precedenti, magari andando a prendere qualcosa di nuovo che ci dia sempre più forza. La partita non è facile, del Lecce conosco molte persone, tra cui Di Francesco con cui ho lavorato insieme alla Roma. Ci ho giocato contro, siamo amici di lunga data. E' un allenatore modernissimo come insegnamenti, ha sempre fatto un calcio propositivo. Il suo marchio è quello lì" ha detto Spalletti alla vigilia. Sarà la prima di 7 partite in 25 giorni per la Juve: "Non è facile prepararle con queste tempistiche così ravvicinate" ha spiegato l'allenatore bianconero.

Segui Juventus-Lecce LIVE sul nostro sito

Dove vedere Juventus-Lecce: diretta tv e streaming

La partita tra Juventus e Lecce è in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Juventus-Lecce, scopri tutte le quote

Juventus-Lecce, probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Openda, Yildiz. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Pedro Felipe, Rouhi, Cabal, Joao Mario, Kostic, Adzic, Miretti, Zhegrova, Conceicao, David.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Del Rosso (Di Francesco squalificato). A disposizione: Kouassi, Samooja, Perez, Siebert, Jean, Ndaba, Sala, Helgason, N'Dri, Camarda, Penev, Gorter, Kovac.

ARBITRO: Collu. ASSISTENTI: Berti-Bianchini. QUARTO UOMO: Marcenaro. VAR: Doveri. AVAR: Ghersini.

 

 

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS