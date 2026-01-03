Juventus-Lecce: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Juventus di Luciano Spalletti riceve il Lecce a Torino nel 19° turno di Serie A. Il tecnico bianconero cerca conferme dopo gli ultimi risultati incoraggianti: "Mi aspetto che i giocatori diano continuità alla stessa attenzione delle partite precedenti, magari andando a prendere qualcosa di nuovo che ci dia sempre più forza. La partita non è facile, del Lecce conosco molte persone, tra cui Di Francesco con cui ho lavorato insieme alla Roma. Ci ho giocato contro, siamo amici di lunga data. E' un allenatore modernissimo come insegnamenti, ha sempre fatto un calcio propositivo. Il suo marchio è quello lì" ha detto Spalletti alla vigilia. Sarà la prima di 7 partite in 25 giorni per la Juve: "Non è facile prepararle con queste tempistiche così ravvicinate" ha spiegato l'allenatore bianconero.