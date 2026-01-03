Pagelle Cagliari-Milan: Leao decisivo, Modric e Rabiot dirigono l'orchestra. Rodriguez affonda

CAGLIARI

Caprile 6.5: Prende gol al primo tiro, sul finale ci mette i guantoni.

Zappa 5.5: Sul gol di Leao buca completamente l’intervento in mezzo all’area, mandando tutti fuori tempo.

Luperto 6: Match ordinato in cui tiene in piedi la difesa del Cagliari.

Rodriguez 5: Rischia un rigore su Loftus-Cheek che solo il fuorigioco di Leao salva e nella ripresa, quando il Milan sale, lui affonda.

Palestra 6: Primi 15 minuti devastanti, poi il Milan gli prende le misure e lui si spegne tanto.

Adopo 5.5: La palla che gli regala Esposito al 32’ meritava di essere lavorata meglio, non riesce a farsi vedere più di tanto.

Prati 6: Nei primi 10 minuti ha due occasioni per tirare fuori, ma la mira non è felice. Progressivamente arretra la sua azione mentre cresce il Milan. Borrelli (16’ st) 5: Non la vede mai.

Mazzitelli 5.5: Si inserisce come una spia nella retroguardia milanista e al 39’ ha pure una bella occasione, ma è l’unico momento positivo della sua gara. Cavuoti (39’ st) ng.

Obert 5.5: Un bel cross a metà primo tempo e nulla più, sarà che non è al meglio visto che rientrava, ma è troppo timido. Idrissi (16’ st) 5.5: Anche lui trova poco spazio.

Kiliçsoy 5: Parte bene e sembra che sia la sua serata, poi comincia a incaponirsi su ogni pallone e i due centrali rossoneri hanno buon gioco a spegnere le sue velleità. Pavoletti (39’ st) ng.

Esposito 6: Nel primo tempo il copione lo vuole isolato a sinistra, lui si applica molto anche in difesa e cuce, trovando alcuni passaggi illuminanti per i compagni, vedi 32’ e 36’. Esce per infortunio.Gaetano (21’ st) 5.5: Meno bene del compagno, un paio di fiammate e stop.

All. Pisacane 6: Nel primo tempo il Cagliari fa bene, poi il gol di Leao lo manda in tilt.