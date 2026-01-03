Pagelle Cagliari-Milan: Leao decisivo, Modric e Rabiot dirigono l'orchestra. Rodriguez affonda

CAGLIARI - Due notti in testa alla classifica - 38 punti contro i 36 dell’Inter che ospiterà domani sera il Bologna -, in quel primo posto dove Massimiliano Allegri vorrebbe essere a fine stagione, anche se il famoso quarto gradino sempre citato in ogni conferenza stampa - che non lo renderebbe contento - gli permetterebbe di centrare l’obiettivo minimo richiestogli a giugno dalla società. Il Milan in pieno stile corto muso ha espugnato Cagliari per 1-0 grazie alla sesta rete in campionato di Leao. Qui i voti del match
CAGLIARI
Caprile 6.5: Prende gol al primo tiro, sul finale ci mette i guantoni.
Zappa 5.5: Sul gol di Leao buca completamente l’intervento in mezzo all’area, mandando tutti fuori tempo.
Luperto 6: Match ordinato in cui tiene in piedi la difesa del Cagliari.
Rodriguez 5: Rischia un rigore su Loftus-Cheek che solo il fuorigioco di Leao salva e nella ripresa, quando il Milan sale, lui affonda.
Palestra 6: Primi 15 minuti devastanti, poi il Milan gli prende le misure e lui si spegne tanto.
Adopo 5.5: La palla che gli regala Esposito al 32’ meritava di essere lavorata meglio, non riesce a farsi vedere più di tanto.
Prati 6: Nei primi 10 minuti ha due occasioni per tirare fuori, ma la mira non è felice. Progressivamente arretra la sua azione mentre cresce il Milan. Borrelli (16’ st) 5: Non la vede mai.
Mazzitelli 5.5: Si inserisce come una spia nella retroguardia milanista e al 39’ ha pure una bella occasione, ma è l’unico momento positivo della sua gara. Cavuoti (39’ st) ng.
Obert 5.5: Un bel cross a metà primo tempo e nulla più, sarà che non è al meglio visto che rientrava, ma è troppo timido. Idrissi (16’ st) 5.5: Anche lui trova poco spazio.
Kiliçsoy 5: Parte bene e sembra che sia la sua serata, poi comincia a incaponirsi su ogni pallone e i due centrali rossoneri hanno buon gioco a spegnere le sue velleità. Pavoletti (39’ st) ng.
Esposito 6: Nel primo tempo il copione lo vuole isolato a sinistra, lui si applica molto anche in difesa e cuce, trovando alcuni passaggi illuminanti per i compagni, vedi 32’ e 36’. Esce per infortunio.Gaetano (21’ st) 5.5: Meno bene del compagno, un paio di fiammate e stop.
All. Pisacane 6: Nel primo tempo il Cagliari fa bene, poi il gol di Leao lo manda in tilt.
MILAN
Maignan 6: I rossoblù gli danno poco lavoro, ma lui resta sempre in allerta.
Tomori 6.5: Più arretrato a inizio match, molto avanzato nella ripresa: fa il suo dietro e dà una mano dove serve, il migliore della difesa.
De Winter 6: Al 29’ spicca il volo e ha una buona occasione di testa, dietro tiene a bada bene Kiliçsoy che non morde.
Bartesaghi 6: Braccetto risulta un pochino “depotenziato”, ma porta a casa comunque la sufficienza perché è molto ordinato.
Saelemaekers 6: Fa arrabbiare un paio di volte Allegri nel primo tempo per imprecisione, nella ripresa rinasce e si vede anche sul gol.
Fofana 6: Il Cagliari prova a tenere un ritmo infernale, lui piano piano asfissia i piani rossoblù e inizia a recuperare palloni, mettendo il piede anche nell’azione del gol. Ricci (24’ st) 6: Contributo positivo.
Modric 7: Il migliore del Milan per qualità della prestazione, va pure vicino alla rete al 90’ con una punizione malandrina delle sue.
Rabiot 6.5: Detta i tempi alla squadra ogni qual volta ce n’è bisogno e soprattutto serve un assist perfetto a Leao che taglia fuori tutta la difesa rossoblù.
Estupinan 5.5: Tra i buoni propositi per il nuovo anno: essere buoni nella pagella di Estupinan. Lui però comincia la partita in modo terribile, prima di migliorare. Gabbia (34’ st) ng.
Loftus-Cheek 6: Si procura un rigore nel recupero del primo tempo, ma Leao è in fuorigioco. In appoggio alla punta si impegna, ma combina poco. Pulisic (34’ st) 6.5: Gli bastano pochi minuti per incidere.
Leao 7: La forma migliore è ancora lontana e infatti la prestazione complessiva non è positiva. Ma, ed è un ma enorme, segna un gol pesantissimo che mette il Milan in testa alla classifica per almeno due notti. Füllkrug (24’ st) 6: Esordio per il tedesco: dà una mano al gioco con tocchi intelligenti.
All. Allegri 6.5: Il Milan di corto muso va in testa alla classifica.
ARBITRO
Abisso 6: Arbitra bene con l’ausilio degli assistenti.
