Napoli-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

NAPOLI - A distanza di un mese esatto (era il 7 dicembre) dal match vinto contro la Juventus, il Maradona accenderà nuovamente i riflettori per il match Napoli-Verona. Il fortino nel quale la squadra di Conte ha costruito la classifica in campionato (azzurri terzi a due punti di distanza dalla vetta del Milan): con 6 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, il Napoli è virtualmente primo nella graduatoria delle sfide interne, forte dei 19 punti conquistati in 7 partite, cioè due in meno di Milan (20) e Inter (21) che ne hanno giocate 9. E il Verona, da tradizione, rischia di essere la squadra grazie alla quale il Napoli potrebbe prolungare questa striscia virtuosa: nelle ultime 20 partite casalinghe contro i gialloblù in Serie A, mai è uscito il segno 2 (15 vittorie, 5 pari) e l’ultimo successo dei veneti a Fuorigrotta risale addirittura al 2 gennaio 1983 (2-1 grazie alla doppietta di Pietro Fanna) con Osvaldo Bagnoli allenatore. Fischio d'inizio alle ore 18,30, poi sarà il campo a parlare.