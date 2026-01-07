Napoli-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

NAPOLI - A distanza di un mese esatto (era il 7 dicembre) dal match vinto contro la Juventus, il Maradona accenderà nuovamente i riflettori per il match Napoli-Verona. Il fortino nel quale la squadra di Conte ha costruito la classifica in campionato (azzurri terzi a due punti di distanza dalla vetta del Milan): con 6 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, il Napoli è virtualmente primo nella graduatoria delle sfide interne, forte dei 19 punti conquistati in 7 partite, cioè due in meno di Milan (20) e Inter (21) che ne hanno giocate 9. E il Verona, da tradizione, rischia di essere la squadra grazie alla quale il Napoli potrebbe prolungare questa striscia virtuosa: nelle ultime 20 partite casalinghe contro i gialloblù in Serie A, mai è uscito il segno 2 (15 vittorie, 5 pari) e l’ultimo successo dei veneti a Fuorigrotta risale addirittura al 2 gennaio 1983 (2-1 grazie alla doppietta di Pietro Fanna) con Osvaldo Bagnoli allenatore. Fischio d'inizio alle ore 18,30, poi sarà il campo a parlare.
Napoli-Verona: diretta tv e streaming
Napoli-Verona, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).
Napoli-Verona: scopri tutte le quote
Le probabili formazioni di Napoli-Verona
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund. All. Conte. A disposizione: Meret, Contini, Spinazzola, Juan Jesus, Olivera, Marianucci, Ambrosino, Lucca. Indisponibili: Anguissa, Beukema, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Neres, Vergara. Squalificati: Mazzocchi. Diffidati: Juan Jesus.
VERONA (3-5-2): Montipò, Bella-Kotchap, Mosquera, Valentini; Fall, Serdar, Gagliardini, Niasse, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti. A disposizione: Perilli, Toniolo, Nunez, Ebosse, Yellu, Oyegoke, Slotsager, Frese, Kastanos, Al Musrati, Mosquera, Bernede, Harroui, Sarr, Ajayi. Indisponibili: Akpa Akpro Belghali, Suslov. Squalificati: -. Diffidati: Akpa Akpro, Belghali.
Arbitro: Marchetti. Assistenti: Zingarelli-Fontani. IV Uomo: Arena. Var: Marini. Avar: Maggioni