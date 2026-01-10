Atalanta-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

TORINO - Reduce dalla sconfitta interna per 2-1 contro l'Udinese (la seconda consecutiva dopo quella rimediata con lo stesso punteggio contro il Cagliari) nel turno infrasettimanale, il Torino apre il girone di ritorno contro l'Atalanta alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Bergamo. I granata hanno alternato buone prestazione ad altre un po' meno convincenti: la squadra di Marco Baroni sta in un limbo e non riesce a trovare quella continuità che gli permetterebbe di lottare per traguardi ben più importanti di una semplice salvezza. Di fronte ci sarà una Dea in netta ripresa: dopo una partenza con il freno a mano tirato sotto la gestione Ivan Juric, gli orobici sembrano aver ritrovato la quadra con Raffaele Palladino e hanno infilato quattro successi nelle ultime cinque accorciando così la distanza dalla zona Europa. All'andata all'Olimpico Grande Torino finì 0-3, con gli ospiti che liquidarono la pratica in appena otto minuti, tra il 30' e il 38', con la doppietta di Nikola Krstovic e la rete di Kamaldeen Sulemana.