Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Atalanta-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I granata di Marco Baroni volano a Bergamo per affrontare la Dea di Raffaele Palladino nel primo turno del girone di ritorno
4 min
Atalanta-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A© Getty Images

TORINO - Reduce dalla sconfitta interna per 2-1 contro l'Udinese (la seconda consecutiva dopo quella rimediata con lo stesso punteggio contro il Cagliari) nel turno infrasettimanale, il Torino apre il girone di ritorno contro l'Atalanta alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Bergamo. I granata hanno alternato buone prestazione ad altre un po' meno convincenti: la squadra di Marco Baroni sta in un limbo e non riesce a trovare quella continuità che gli permetterebbe di lottare per traguardi ben più importanti di una semplice salvezza. Di fronte ci sarà una Dea in netta ripresa: dopo una partenza con il freno a mano tirato sotto la gestione Ivan Juric, gli orobici sembrano aver ritrovato la quadra con Raffaele Palladino e hanno infilato quattro successi nelle ultime cinque accorciando così la distanza dalla zona Europa. All'andata all'Olimpico Grande Torino finì 0-3, con gli ospiti che liquidarono la pratica in appena otto minuti, tra il 30' e il 38', con la doppietta di Nikola Krstovic e la rete di Kamaldeen Sulemana. 

SEGUI ATALANTA-TORINO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Atalanta-Torino: diretta tv e streaming

Atalanta-Torino, gara valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno, è in programma alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Bergamo e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

Le probabili formazioni di Atalanta-Torino

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Krstovic, Zalewski. Allenatore: Palladino. 

A disposizione: Sportiello, Rossi, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Maldini. 

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Simeone, Adams. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Israel, Popa, Sazonov, Dembélé, Nkounkou, Biraghi, Ilkhan, Anjorin, Asllani, Ngonge, Zapata, Njie. 

ARBITRO: Fourneau di Roma. ASSISTENTI: Bahri-Ceolin. IV UFFICIALE: Galipò. VAR: Di Paolo. ASS. VAR: Mariani. 

Atalanta-Torino: scopri tutte le quote

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS