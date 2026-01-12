Inter-Napoli, le pagelle: Lautaro Martinez non sa pungere, McTominay gladiatore. Chivu e Conte...

È terminato in parità il match scudetto tra Inter e Napoli. A San Siro, gli uomini di Chivu falliscono per la 13ª volta l'occasione di battere una big, mentre i campioni d'Italia in carica guadagnano un punto utile a disinnescare la fuga di Lautaro e compagni, che mantengono ora il comando della classifica con 43 punti e un vantaggio di 3 lunghezze sul Milan e 4 sulla formazione di Conte. Un match che ha oltretutto onorato gli infuocati precedenti, con la violenta eruzione a bordocampo dell'ex tecnico nerazzurro seguita all'assegnazione del rigore a favore dei padroni di casa, che hanno però dovuto fare i conti con un indomabile McTominay. Ora, Inter e Napoli saranno impegnate nel recupero della 16ª giornata in programma il 14 gennaio, quando riceveranno rispettivamente Lecce (20.45) e Parma (18.30).