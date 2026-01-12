Inter-Napoli, le pagelle: Lautaro Martinez non sa pungere, McTominay gladiatore. Chivu e Conte...

È terminato in parità il match scudetto tra Inter e Napoli. A San Siro, gli uomini di Chivu falliscono per la 13ª volta l'occasione di battere una big, mentre i campioni d'Italia in carica guadagnano un punto utile a disinnescare la fuga di Lautaro e compagni, che mantengono ora il comando della classifica con 43 punti e un vantaggio di 3 lunghezze sul Milan e 4 sulla formazione di Conte. Un match che ha oltretutto onorato gli infuocati precedenti, con la violenta eruzione a bordocampo dell'ex tecnico nerazzurro seguita all'assegnazione del rigore a favore dei padroni di casa, che hanno però dovuto fare i conti con un indomabile McTominay. Ora, Inter e Napoli saranno impegnate nel recupero della 16ª giornata in programma il 14 gennaio, quando riceveranno rispettivamente Lecce (20.45) e Parma (18.30).
Pagelle Inter
Sommer 6 - Sui gol di McTominay non può nulla; nel finale un’uscita mancata che agita San Siro.
Bisseck 6 - Elmas si abbassa molto e non gli crea grandi grattacapi. Spinge, con giudizio. L'unica imprecisione sul 2-2: non arriva di testa sul cross di Politano e crea il buco.
Akanji 5.5 - Gran duello con Hojlund. Nella prima mezz’ora lo anticipa quasi sempre, poi comincia a soffrire. Sull’1-1 sente arrivare McTominay, molla il danese, ma non riesce a tamponare. Sul finire della prima frazione salva sul cross basso di Beukema, ma a inizio ripresa si fa sorprendere da un rinvio di Milinkovic: Hojlund lo grazia.
Bastoni 5.5 - Politano lo marca a uomo e cerca di frenarne le avanzate. Sull’1-1 viene portato fuori posizione dall’azzurro, poi si trova su Elmas, ma non lo segue per raddoppiare su Spinazzola e così il macedone ha campo libero per l’assist.
Luis Henrique 6 - Partita in linea con le ultime: è ordinato, controlla Spinazzola, ma quando c’è da attaccarlo, gli manca il guizzo.
Barella 6.5 - Fra i centrocampisti nerazzurri è quello più libero, non trova la giocata da applausi, ma è dentro la gara fino alla fine.
Calhanoglu 6.5 - Tocca tanti palloni, regia però senza la giocata illuminante. Quando si ripresenta sul dischetto dove fallì la stagione scorsa è freddo. Sucic (43’ st) ng
Zielinski 6 - Sfida a tutto campo con McTominay e decisiva nelle azioni-gol: ruba palla allo scozzese e l’Inter segna; non riesce però a tenerlo sull’1-1. Nella ripresa cala. Mkhitaryan (17’ st) 6.5 Riporta vivacità nella manovra, pregevole il numero in area che porta al rigore, poi colpisce anche un palo.
Dimarco 7 - Pronti-via e segna il quarto gol in stagione che unito a cinque assist ne fanno il difensore più produttivo fra cinque campionati top. È una spina nel fianco continua, vince il duello con Di Lorenzo. Carlos Augusto (43’ st) ng
Thuram 6 - E’ bravo con la coda dell’occhio a servire Dimarco sull’1-0, poi è una sfida continua con Juan Jesus fatta di spallate e sbracciate. Alla lunga, però, non sfonda. Esposito (38’ st) ng
Lautaro 5 - Prestazione non scintillante. Entra nell’azione dell’1-0, ma poi cicca un paio di palloni in area non da lui e fatica ad accendersi. Bonny (43’ st)
Chivu 6.5 - Ancora una volta non vince uno scontro diretto, la prestazione c’è, anche se manca la ciliegina sulla torta.
Pagelle Napoli
Milinkovic-Savic 6 - Seccato subito da Dimarco, è attento su Thuram. Sul rigore è spiazzato.
Beukema 5.5 - Dal suo lato l’Inter sfonda spesso. Nella ripresa, prima del rigore, salva sul sinistro a colpo sicuro di Dimarco. Lang (33’ st) 6.5 - Ingresso vincente con la torre per il 2-2.
Rrahmani 5.5 - Vince la serata con Lautaro, però resta la macchia del fallo da rigore su Mkhitaryan.
Juan Jesus 6.5 - Non teme il corpo a corpo con Thuram e con metodi al limite del consentito, cerca di non farlo partire in velocità.
Di Lorenzo 5.5 - Con Dimarco è dura. Al 6’ della ripresa di testa non sfrutta una buona chance.
Lobotka 6.5 - Il Napoli cerca spesso la palla lunga e lo scavalca, ma quando c’è da gestire gioco e ritmo, rimane un punto di riferimento.
McTominay 8 - Serata da gladiatore. Come scritto per Zielinski, i gol passano da lui. Perde la palla da cui nasce l’1-0, in un primo tempo poi da 25 passaggi giusti su 25. Quindi la doppietta con un senso del gol da centravanti vero.
Spinazzola 6.5 - Luis Henrique non è un cliente insidioso, però non lo attacca come Conte probabilmente vorrebbe.
Politano 6 - Serata di grande sacrificio, più da marcatore (di Bastoni) che da creatore di gioco. Mazzocchi (49' st) ng.
Elmas 6 - Si abbassa molto a sinistra creando una linea a quattro a centrocampo: è bravo a fare l’elastico e allinearsi a Hojlund quando serve. Puntuale nell’assist dell’1-1.
Hojlund 6 - Derby “di Manchester” con Akanji, alla lunga ne esce vincitore. Mezzo punto in meno, però, per l'errore a tu per tu con Sommer a inizio ripresa.
Conte 6.5 - Parte forte, ma subisce gol. Nel momento migliore dell'Inter pareggia e durante una ripresa nella quale viene espulso il Napoli gioca con autorità. Grande prova e punto meritato.
L'arbitro
Doveri 7 - Il metro nel primo tempo è molto permissivo, fischia solo 5 falli e scontenta un po’ tutti, ma almeno è coerente. Nella ripresa fischia di più, sul rigore - giusto - è richiamato dal Var.
