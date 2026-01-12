Pagelle Fiorentina-Milan: Brescianini, debutto che convince. Fullkrug generoso, Kean e Allegri...

È Nkunku a evitare al 90' la seconda sconfitta in campionato del Milan, che a Firenze è passato in svantaggio dopo il guizzo di Comuzzo. Un risultato che ha preceduto il pareggio nell'altro match d'alto vertice tra Inter e Napoli e che ha visto i rossoneri di rientrare dalla 20ª giornata con 40 punti che valgono il 2º posto con un ritardo di 3 lunghezze dai nerazzurri. L'agenda di Allegri prevede ora il recupero della 16ª giornata in programma il 15 gennaio a Como.
Pagelle Fiorentina
De Gea 6.5 - Brutto scontro con Pulisic in avvio, sul quale fa un paio di ottime parate; una la compie su Gabbia.
Dodo 6.5 - Dà una grande mano in difesa e nelle ripartenze prova un paio di cross.
Comuzzo 6.5 - Segna un gol pesante, ma alla fine si perde Nkunku.
Pongracic 6 - A tratti lento, qualche impaccio con Fullkrug, ma in definitiva tiene.
Gosens 6.5 - Porta esperienza e sicurezza sulla fascia, prova a inserirsi ma non trova il gol. Ranieri (37' st) ng.
Fagioli 6.5 - Lucido nell'impostare il gioco, ma nel finale rischia al limite dell'area e perde palla (reclamando un fallo che non sembra esserci) sul gol rossonero.
Parisi 6 - Si incaponisce a portare palla e spesso finisce a terra, ma regala un pallone a Ndour e prova il tiro da fuori. Fortini (37' st) ng.
Mandragora 6 - Lavoro sporco e qualche tiro dei suoi. Non sempre preciso. Brescianini (20' st) 6.5 - Arrivato da poche ore, entra e la Fiorentina segna, spreca il raddoppio al 31' ma nel recupero prende una traversa.
Ndour 6 - Trova un paio di tiri con inserimenti precisi ma spreca un buon colpo di testa (al 40'). Sohm (46' st) ng.
Gudmundsson 6.5 - Si muove molto e va spesso a ripiegare anche se spesso sbaglia l'ultima scelta. Fa l'assist dal corner. Solomon (37' st) ng.
Kean 6 - Torna titolare ma non riesce a smarcarsi e si innervosisce prendendo un giallo. Il tiro parato da Maignan poteva valere la vittoria.
Vanoli 6 - Tarantolato: si fa buttare fuori al 45' di una gara importante ma è forse la migliore Fiorentina con l'unica pecca del gol finale.
Pagelle Milan
Maignan 6.5 - Un tempo a guardare, a parte una palla di Ndour; poi nella ripresa è più impegnato e salva su Kean.
De Winter 5.5 - Al posto di Tomori: soffre Gudmundsson.
Gabbia 6 - Sicuro dietro, impensierisce De Gea in un inserimento.
Pavlovic 5.5 - Qualche errore di troppo, usa le maniere forti poi esce dopo una testata. Nkunku 7 (29' st) - Entra e trova la zampata che vale il pari a tempo scaduto.
Saelemaekers 6.5 - Ruba la palla decisiva a Fagioli.
Loftus-Cheek 5.5 - Non riesce a dare sostanza al centrocampo. Fofana (18' st) 6.5 - Entra bene e regala l'assist del pari.
Ricci 6 - Cresce nel finale.
Jashari 5.5 - Si fa vedere solo per un paio di buone iniziative. Rabiot (15' st) 6 - Non al meglio.
Estupinan 5 - Pecca di leggerezza. Bartesaghi (15' st) 5 - Sbaglia subito sul gol viola.
Füllkrug 6 - Nella prima da titolare, colleziona tre palloni persi in 15' ma innesca Pulisic in altrettante. Leao (15' st) 6 - Non incide molto.
Pulisic 5.5 - Un pericolo costante dal 1', ma sbaglia due gol.
Allegri 6 - Cambia 6 giocatori e soffre i viola tanto che poi sconfessa le scelte iniziali raddrizzando a tempo scaduto il risultato.
L'arbitro
Massa 5.5 - Troppo protagonista in alcuni frangenti e con una gestione dei falli non sempre coerente.
