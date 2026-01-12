Pagelle Fiorentina-Milan: Brescianini, debutto che convince. Fullkrug generoso, Kean e Allegri...

È Nkunku a evitare al 90' la seconda sconfitta in campionato del Milan, che a Firenze è passato in svantaggio dopo il guizzo di Comuzzo. Un risultato che ha preceduto il pareggio nell'altro match d'alto vertice tra Inter e Napoli e che ha visto i rossoneri di rientrare dalla 20ª giornata con 40 punti che valgono il 2º posto con un ritardo di 3 lunghezze dai nerazzurri. L'agenda di Allegri prevede ora il recupero della 16ª giornata in programma il 15 gennaio a Como.