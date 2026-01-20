Tutti per uno. Uno soltanto: Gianluca Vialli. Da Buffon a Ferrara e Ravanelli, un mare di ricordi

Tutti per uno. Uno soltanto: Gianluca Vialli. C’è la Juventus al gran completo, per esempio: da John Elkann a Giorgio Chiellini, passando per Luciano Spalletti. Il Teatro Regio diventa uno stadio a tinte bianconere, con qualche altra maglia che sventola in platea. C’è quella della Sampdoria e pure quella della Cremonese. Il ricordo unisce tanti amici, vicini e lontani. Storici e recenti. Il primo a giungere al Teatro Regio è Gigi Buffon, visibilmente emozionato: “Gianluca è un ricordo indelebile. Il patrimonio che ci ha lasciato è talmente denso di valori che inevitabilmente vivrà per sempre. Luca è stato calciatore, capitano, allenatore, opinionista. È stato tantissime cose e in qualsiasi ruolo ci ha messo grande serietà, impegno e credibilità”. Buffon ha anche parlato d’attualità: “Inter-Napoli è stato uno spot incredibile per il nostro calcio. La Juve? Mi sembra che la squadra stia ricevendo molto bene ciò che il mister impartisce e ha un’identità ben precisa”. Gigi va dritto al punto: “Devo dire che ho visto le ultime partite, compresa quella di Cagliari, che è stata una partita inspiegabile: una Juve con quel tipo di piglio, quel tipo di identità, quella voglia di aggredire l’avversario era da parecchio tempo che non la vedevo”. Un cenno alla Champions League: “Sicuramente l’Inter e l’Atalanta sono quelle posizionate meglio e in linea di massima possono essere un po’ più tranquille. Per quello che riguarda la Juve e il Napoli il discorso è un po’ differente, ma credo anche che abbiano le potenzialità per poter arrivare al playoff”. Infine, la Nazionale: “Penso ci siano le prerogative per poter arrivare dove vogliamo arrivare”. La parola Mondiali non viene pronunciata, ma il riferimento è chiaro, scaramanzia a parte. Poi, è la volta di Gianluca Pessotto, ex compagno di squadra di Vialli ai tempi della Juve: “Luca era un perfezionista, pretendeva tantissimo da se stesso e dai compagni. Quello che ha lasciato è una grande determinazione, la voglia di metterci sempre la faccia davanti alle difficoltà, prendersi le proprie responsabilità come un grande capitano deve fare. Ci ha lasciato una grande eredità”.