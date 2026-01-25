Juventus-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Tempo di big match allo Stadium. La Juventus ritrova il Napoli dopo il 2-1 dell’andata, quando il 7 dicembre Luciano Spalletti ha fatto il suo amaro ritorno al Maradona arrendendosi per 2-1. A decidere l’incontro fu in quell'occasione la doppietta di Rasmus Hojlund: a segno per gli ospiti, Kenan Yildiz. Ora, è Antonio Conte a far ritorno nel passato. Per i bianconeri - reduci dal successo in Europa League contro il Benfica - la 22ª giornata mette in palio 3 punti utili a riscattare il ko di Cagliari e a rilanciare la corsa Champions. I campioni d'Italia in carica sono invece chiamati a dare continuità alla vittoria (sofferta) contro il Sassuolo per mantenere la scia Scudetto: i padroni di casa scendono infatti in campo con 39 punti contro i 43 dei partenopei. L’ultimo precedente a Torino si è disputato il 21 settembre 2024 e si è concluso con un pareggio a reti inviolate: a guidare la Vecchia Signora era Thiago Motta. L’ultimo successo della Juve sugli azzurri rimanda invece all’8 dicembre 2023, quando allo Stadium gli uomini di Max Allegri hanno sconfitto il Napoli di Walter Mazzarri grazie alla rete di Federico Gatti.