Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sassuolo, riecco Fadera! Cremonese ko al Mapei. Grosso ritrova il sorriso

I neroverdi superano al Mapei la formazione di Nicola nella sfida valida per la 22ª giornata di campionato, tornando a vincere dopo 3 ko consecutivi
3 min
SassuoloSerie Acremonese
Sassuolo, riecco Fadera! Cremonese ko al Mapei. Grosso ritrova il sorriso© ANSA

Torna a vincere il Sassuolo, che nella gara interna contro la Cremonese - valida per la 22ª giornata di campionato - si impone con il finale di 1-0. Un risultato che ha visto Alieu Fadera andare a segno dopo 3 minuti di gioco e rompere inoltre un lungo digiuno. L'ultima (e fino ad oggi unica) marcatura dell'esterno classe 2001 risaliva infatti al 14 settembre, quando anche in quell'occasione decise il successo di misura contro la Lazio. La classifica vede ora la formazione di Fabio Grosso, reduce da 3 sconfitte consecutive, portarsi a quota 26 punti. I grigiorossi di Davide Nicola restano invece fermi con 23 punti e un margine di sicurezza dalla zona retrocessione da aumentare quanto prima. La prossima giornata, il Sassuolo scenderà in campo a Pisa (31/01) mentre la Cremonese affronterà l'Inter allo Zini (01/02).

Sassuolo-Cremonese: il racconto della partita

Ottima partenza dei padroni di casa che sbloccano le marcature dopo soli 3 minuti di gioco con Fadera, che rompe un lungo digiuno con una ribattuta vincente. Passato in vantaggio, il Sassuolo tiene campo, ma la Cremonese cresce e guadagna la prima occasione con Vardy, fermato però dalla risposta puntuale di Muric. Scoccata la mezz'ora, la difesa neroverde disinnesca l'incursione di Laurienté. Al 38', Vandeputte va a segno ma la rete è invalidata per il precedente fallo di Bonazzoli su Muharemovic. Nella ripresa, gli uomini di Grosso tornano a proporsi in avanti con Moro, servito in area dapprima da Laurienté e in seguito da Doig: entrambe le conslusioni non impensieriscono però Audero. Al 69', l'ex portiere della Juve devia sopra la traversa una gran punizione del numero 45 neroverde. Ci riprova allora Doig che sugli sviluppi di un corner al 76' batte a rete con un esterno sinistro che termina di poco alto. Nel finale, la formazione di Nicola prova a pareggiare i conti. Ma al triplice fischio, dopo la traversa di Pierini al 92' con Audero battuto, esulta il Mapei.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS