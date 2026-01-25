Sassuolo, riecco Fadera! Cremonese ko al Mapei. Grosso ritrova il sorriso

Torna a vincere il Sassuolo, che nella gara interna contro la Cremonese - valida per la 22ª giornata di campionato - si impone con il finale di 1-0. Un risultato che ha visto Alieu Fadera andare a segno dopo 3 minuti di gioco e rompere inoltre un lungo digiuno. L'ultima (e fino ad oggi unica) marcatura dell'esterno classe 2001 risaliva infatti al 14 settembre, quando anche in quell'occasione decise il successo di misura contro la Lazio. La classifica vede ora la formazione di Fabio Grosso, reduce da 3 sconfitte consecutive, portarsi a quota 26 punti. I grigiorossi di Davide Nicola restano invece fermi con 23 punti e un margine di sicurezza dalla zona retrocessione da aumentare quanto prima. La prossima giornata, il Sassuolo scenderà in campo a Pisa (31/01) mentre la Cremonese affronterà l'Inter allo Zini (01/02).
Sassuolo-Cremonese: il racconto della partita
Ottima partenza dei padroni di casa che sbloccano le marcature dopo soli 3 minuti di gioco con Fadera, che rompe un lungo digiuno con una ribattuta vincente. Passato in vantaggio, il Sassuolo tiene campo, ma la Cremonese cresce e guadagna la prima occasione con Vardy, fermato però dalla risposta puntuale di Muric. Scoccata la mezz'ora, la difesa neroverde disinnesca l'incursione di Laurienté. Al 38', Vandeputte va a segno ma la rete è invalidata per il precedente fallo di Bonazzoli su Muharemovic. Nella ripresa, gli uomini di Grosso tornano a proporsi in avanti con Moro, servito in area dapprima da Laurienté e in seguito da Doig: entrambe le conslusioni non impensieriscono però Audero. Al 69', l'ex portiere della Juve devia sopra la traversa una gran punizione del numero 45 neroverde. Ci riprova allora Doig che sugli sviluppi di un corner al 76' batte a rete con un esterno sinistro che termina di poco alto. Nel finale, la formazione di Nicola prova a pareggiare i conti. Ma al triplice fischio, dopo la traversa di Pierini al 92' con Audero battuto, esulta il Mapei.