Sassuolo, riecco Fadera! Cremonese ko al Mapei. Grosso ritrova il sorriso

Torna a vincere il Sassuolo, che nella gara interna contro la Cremonese - valida per la 22ª giornata di campionato - si impone con il finale di 1-0. Un risultato che ha visto Alieu Fadera andare a segno dopo 3 minuti di gioco e rompere inoltre un lungo digiuno. L'ultima (e fino ad oggi unica) marcatura dell'esterno classe 2001 risaliva infatti al 14 settembre, quando anche in quell'occasione decise il successo di misura contro la Lazio. La classifica vede ora la formazione di Fabio Grosso, reduce da 3 sconfitte consecutive, portarsi a quota 26 punti. I grigiorossi di Davide Nicola restano invece fermi con 23 punti e un margine di sicurezza dalla zona retrocessione da aumentare quanto prima. La prossima giornata, il Sassuolo scenderà in campo a Pisa (31/01) mentre la Cremonese affronterà l'Inter allo Zini (01/02).