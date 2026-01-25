Roma-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

Vincere per braccare Chivu . È la missione di Allegri all'Olimpico, dove nella sfida contro la Roma valida per la 22ª giornata di Serie A, è chiamato a dare continuità ai successi del Milan su Como e Lecce per tornare a -3 dall'Inter capolista . Ad attendere l'ex tecnico della Juve, gli altri ex bianconeri Dybala e Soulé , reduci a loro volta dalla vittoria contro il Torino in campionato e sullo Stoccarda in Europa League. Gli uomini di Gasperini scendono in campo con 42 punti contro i 46 dei rossoneri, un successo darebbe pertanto una scossa a entrambe le classifiche, proiettate su corsa Scudetto e Champions League. Benvenuti alla diretta di Roma-Milan!

19:23

Gasperini-Allegri: classifiche a confronto

La sfida tra Roma e Milan rappresenta un crocevia fondamentale per la qualificazione in Champions League, con un occhio al primo posto occupato dall'Inter di Chivu. I giallorossi di Gasperini si trovano momentaneamente al 4° posto in classifica a 42 punti, mentre i rossoneri occupano il 2° posto a 46 alle spalle dei nerazzurri. Tre punti in palio d'oro per entrambe le compagini!

19:09

Roma-Milan: la gara d'andata

La gara d'andata tra i giallorossi ed i rossoneri ha visto trionfare gli uomini di Allegri con il punteggio di 1-0. A decidere la gara fu la rete di Pavlovic al 39', nonostante il dominio della squadra di Gasperini nel primo tempo. Nel secondo tempo a comandare la gare sono stati i rossoneri, ma all'82' la Roma ha avuto l'opportunità di tornare in partita con un calcio di rigore. Lo scontro tra Maignan e Dybala è stato, però, vinto dal portiere francese, che ha ipnotizzato l'ex Juve ed assicurato i tre punti al Milan.

18:53

Venturino: "De Rossi? Mi ha detto che posso crescere con questi compagni"

"Cosa mi ha detto De Rossi? Ci siamo visti prima di andare via. Mi ha augurato un grosso in bocca al lupo, mi ha detto di vivere al meglio questa esperienza e che posso solo migliorare e crescere con questi compagni e il mister". Lo ha detto il nuovo acquisto della Roma, Lorenzo Venturino, nella sua prima intervista ai media giallorossi dopo l'ufficialità del suo arrivo dal Genoa in prestito con diritto di riscatto, parlando dell'augurio del tecnico rossoblù.

18:38

"Ho avuto la fortuna di allenare Dybala"

"Ho avuto il piacere e la fortuna di allenare Dybala. E' arrivato alla Juve da bambino. Ha una intelligenza superiore, di una qualità importante. Ce ne sono pochi in giro", ha aggiunto Allegri.

18:24

Allegri: "Champions? Bisogna riuscire ad entrarci!"

"L'anno scorso il Milan non è riuscito ad entrare in Champions - ha detto Allegri -, quest'anno per un valore tecnico ed economico bisogna riuscire ad entrarci. Non vuol dire che ci spetta di diritto, ma che bisogna conquistarlo un passettino alla volta. È troppo importante nel campionato italiano per una grande squadra partecipare alla Champions: i soldi della Champions servono a gestire il mercato e ad avere un futuro più roseo rispetto alla situazione in cui sei due anni fuori." Il tecnico dei rossoneri ha sottolineato l'importanza di qualificarsi nella massima competizione europea, ed un tassello importante potrebbe essere l'eventuale vittoria contro la Roma di Gasperini.

18:12

Roma, prima convocazione per Venturino

Tra i convocati di Gasperini c'è per la prima volta Lorenzo Venturino, ultimo acquisto arrivato dal Genoa nello scambio che ha portato Tommaso Baldanzi alla corte di De Rossi. Proprio quest'ultimo si è reso protagonista con il suo club nell'incredibile rimonta inflitta al Bologna di Italiano.

17:58

Rensch salta il match col Milan

Una contusione al ginocchio sinistro ferma Rensch. L'olandese salta dunque la partita di questa sera tra Roma e Milan allo stadio Olimpico. Ancora out Dovbyk, El Shaarawy ed Hermoso. Recuperano Mancini e Ferguson. Intanto nelle ultime ore crescono le possibilità che Cristante giochi sulla trequarti al posto di Soulé, lasciando posto a Pisilli in mezzo al campo. Davanti poi la coppia Dybala-Malen.

17:45

Roma-Milan: le probabili formazioni

Queste le panchine e i possibili schieramenti di Gasperini e Allegri: fischio d'inizio ore 20.45.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soué, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Vasquez, Gollini, Tsimikas, Ziolkoeski, Pisilli, El Aynaoui, Arena, Pellegrini, Ferguson, Vaz, Venturino. Indisponibili: Angelino, Dovbyk, El Shaarawy, Hermoso. Squalificati: nessuno. Diffidati: Wesley.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Pavlovic, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug. Indisponibili: Gimenez. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fofana

Stadio Olimpico, Roma