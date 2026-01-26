Verona-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto allo stadio Bentegodi di Verona dove i padroni di casa scenderanno in campo alle 20:45 contro l'Udinese nel posticipo che chiude la 22esima giornata di Serie A. Situazione critica quella del Verona che ha vinto solo due gare in questo campionato: l'Hellas è reduce dal pari a reti inviolate in casa della Cremonese ma staziona al'ultimo posto insieme al Pisa a quota 14 punti. Gli scaligeri, in settimana, hanno perso la loro punta di diamante, Giovane, passato ufficialmente al Napoli alla corte di Antonio Conte. Discorso diverso per l'Udinese che è fermo a metà classifica a quota 26 punti: i friulani di Runiajc vengono dalla sconfitta interna subita contro l'Inter e non vincono dal 2-1 in trasferta sul campo del Torino.
Verona-Udinese: diretta tv e streaming
Verona-Udinese, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Calcio (202), Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).
Le probabili formazioni di Verona-Udinese
VERONA (3-5-2): Perilli; Ebosse, Nelsson, Slotsager; Lirola, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Serdar, Al-Musrati, Fall, Harroui, Isaac. Indisponibili: Suslov, Akpa Akpro, Belghali, Valentini, Frese, Bella-Kotchap, Moquera. Squalificati: /.
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis. Allenatore: Runiajc. A disposizione: Nunziante, Padelli, Sava, Goglichidze, Zemura, Ehizibue, Arizala, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo. Indisponibili: Buksa, Kamara, Modesto, Piotrowski, Zaniolo. Squalificati: /.
ARBITRO: Manganiello della sezione di Pinerolo. ASSISTENTI: Lo Cicero-Politi. QUARTO UFFICIALE: Turrini. VAR: Aureliano. ASS. VAR: Paganessi.