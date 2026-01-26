Verona-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto allo stadio Bentegodi di Verona dove i padroni di casa scenderanno in campo alle 20:45 contro l'Udinese nel posticipo che chiude la 22esima giornata di Serie A. Situazione critica quella del Verona che ha vinto solo due gare in questo campionato: l'Hellas è reduce dal pari a reti inviolate in casa della Cremonese ma staziona al'ultimo posto insieme al Pisa a quota 14 punti. Gli scaligeri, in settimana, hanno perso la loro punta di diamante, Giovane, passato ufficialmente al Napoli alla corte di Antonio Conte. Discorso diverso per l'Udinese che è fermo a metà classifica a quota 26 punti: i friulani di Runiajc vengono dalla sconfitta interna subita contro l'Inter e non vincono dal 2-1 in trasferta sul campo del Torino.