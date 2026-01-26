Pagelle Roma-Milan: con Ghilardi non si passa, Modric spazza e inventa. Soulé, Dybala e Allegri…

Si chiude con il punteggio di 1-1 il big match dello stadio Olimpico tra Roma e Milan. Giallorossi pericolosi in più occasioni nella prima frazione di gioco, con Maignan decisivo in diverse circostanze. I rossoneri soffrono parecchio ma nella ripresa alzano il baricentro e trovano il vantaggio al 62' con De Winter, bravo a mettere dentro di testa il perfetto cross di Modric sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dieci minuti dopo arriva però il pari: Bartesaghi colpisce con la mano un passaggio aereo di Celik e Colombo indica subito il dischetto. Dagli undici metri Lorenzo Pellegrini non sbaglia, Maignan intuisce ma non riesce a neutralizzare il penalty. A sorridere è l'Inter che vola a +5 dai rossoneri di Massimiliano Allegri e a + 9 dai giallorossi di Gian Piero Gasperini e dal Napoli di Antonio Conte, sconfitto con un roboante 3-0 dalla Juve all'Allianz Stadium.