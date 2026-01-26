Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pagelle Roma-Milan: con Ghilardi non si passa, Modric spazza e inventa. Soulé, Dybala e Allegri…

Voti e giudizi di giallorossi e rossoneri dopo la sfida disputata all’Olimpico, terminata 1-1 e valida per la 22ª giornata di Serie A
Pagelle Roma-Milan: con Ghilardi non si passa, Modric spazza e inventa. Soulé, Dybala e Allegri…© LAPRESSE
Federico Masini
4 min

Si chiude con il punteggio di 1-1 il big match dello stadio Olimpico tra Roma e Milan. Giallorossi pericolosi in più occasioni nella prima frazione di gioco, con Maignan decisivo in diverse circostanze. I rossoneri soffrono parecchio ma nella ripresa alzano il baricentro e trovano il vantaggio al 62' con De Winter, bravo a mettere dentro di testa il perfetto cross di Modric sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dieci minuti dopo arriva però il pari: Bartesaghi colpisce con la mano un passaggio aereo di Celik e Colombo indica subito il dischetto. Dagli undici metri Lorenzo Pellegrini non sbaglia, Maignan intuisce ma non riesce a neutralizzare il penalty. A sorridere è l'Inter che vola a +5 dai rossoneri di Massimiliano Allegri e a + 9 dai giallorossi di Gian Piero Gasperini e dal Napoli di Antonio Conte, sconfitto con un roboante 3-0 dalla Juve all'Allianz Stadium. 

Pagelle Roma

Svilar 6 Entra in partita a inizio ripresa e duella con Rabiot.

Mancini 6.5 Fatica inizialmente a trovare la posizione, poi Gasperini lo catechizza e carbura. 

Ndicka 5 Tocco fantozziano a regalare l'angolo dello 0-1. Macchia pesante dentro una buona prova. 

Ghilardi 7 Che crescita. Ringhia su chiunque debba seguire, ottimi interventi difensivi. 

Wesley 6.5 Parte più basso del solito, ma alla fine è sempre in appoggio offensivo e lievita col tempo. Sull’angolo-gol del Milan, finisce su De Winter e non può nulla. 

Celik 7 Liberato da compiti difensivi, si trasforma in ala e batte la fascia con costanza. La qualità non è il suo forte, ma che grinta. Maignan gli dice no, poi prende il rigore. 

Koné 6.5 Con la sua fisicità giganteggia, morde Modric e sfida l’amico Rabiot. Strozza un bel tiro a inizio partita, in un ripiegamento difensivo, poi, si fa male.

Pisilli (14’ st) 6 Si appiccica a Modric e corre tantissimo. 

Cristante 6.5 Più compiti di regia che di pressione, gioca 99 palloni e ne sbaglia pochi. 

Soulé 6 Si trova a suo agio nell’inedita posizione a sinistra, anche se col destro, quando si accentra, è impreciso. Poi cambia fascia, prestazione discreta.

Venturino (40’ st) ng. 

Dybala 6 Seconda punta come ai bei tempi, si allarga per inventare, ma dura un tempo.

Pellegrini (24’ st) 7 Freddissimo sul rigore, considerando l’avversario che aveva di fronte. 

Malen 5.5 Pericolo costante, nel primo tempo va al tiro sei volte, ma senza la dovuta cattiveria e precisione.

Vaz (24’ st) 6 Entra con vivacità. 

All. Gasperini 6.5 Per la pressione del primo tempo avrebbe meritato di più: il risultato può stargli stretto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Pagelle Milan

Maignan 7 Primo tempo da muro invalicabile, respinge tutto. Indovina dove buttarsi sul rigore, ma stavolta niente miracolo. 

Tomori 6.5 Presenze numero 200 in rossonero, raddoppia dove serve. 

Gabbia 6 Malen è molto rapido, a volte è dura stargli dietro, ma non crolla. 

De Winter 7 Si alza per marcare il più possibile Dybala, l’argentino crea, ma non spaventa. Perfetto nello stacco per lo 0-1. 

Saelemaekers 5 Recuperato in tempi record, però non è al top e va in affanno con Wesley e Soulé.

Athekame (1’ st) 5.5 Non ruba l’occhio, ma un po’ tampona. 

Ricci 6 Corre tanto e fa legna. 

Loftus-Cheek (34’ st) ng. 

Modric 7 Dimenticate il fantasista di un tempo, è una sorta di libero davanti alla difesa. Intercetti, spezza le linee, chiude varchi. Il piede poi è quello e scodella la palla dello 0-1. 

Rabiot 6 Gara a fasi alterne: parte forte, cala, poi riparte. 

Bartesaghi 5.5 Celik è un moto continuo e lo costringe a stare basso. Nella ripresa due belle iniziative, ma anche il braccio che porta al rigore. 

Nkunku 5 Le cose migliori le fa lontano dalla porta, ma tocca solo 13 palloni in 69 minuti.

Pulisic (24’ st) 5.5 Si vede poco. 

Leao 5 Si allarga, corricchia e Allegri si arrabbia. Combina poco, qualche tacco di troppo.

Füllkrug (24’ st) 5.5 Un colpo di testa nel recupero e poco altro. 

All. Allegri 6 Il punto è la cosa migliore della serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Pagella arbitro

Colombo 6 Il rigore c’è, con alcuni fischi scontenta entrambe le squadre.
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Si chiude con il punteggio di 1-1 il big match dello stadio Olimpico tra Roma e Milan. Giallorossi pericolosi in più occasioni nella prima frazione di gioco, con Maignan decisivo in diverse circostanze. I rossoneri soffrono parecchio ma nella ripresa alzano il baricentro e trovano il vantaggio al 62' con De Winter, bravo a mettere dentro di testa il perfetto cross di Modric sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dieci minuti dopo arriva però il pari: Bartesaghi colpisce con la mano un passaggio aereo di Celik e Colombo indica subito il dischetto. Dagli undici metri Lorenzo Pellegrini non sbaglia, Maignan intuisce ma non riesce a neutralizzare il penalty. A sorridere è l'Inter che vola a +5 dai rossoneri di Massimiliano Allegri e a + 9 dai giallorossi di Gian Piero Gasperini e dal Napoli di Antonio Conte, sconfitto con un roboante 3-0 dalla Juve all'Allianz Stadium. 

Pagelle Roma

Svilar 6 Entra in partita a inizio ripresa e duella con Rabiot.

Mancini 6.5 Fatica inizialmente a trovare la posizione, poi Gasperini lo catechizza e carbura. 

Ndicka 5 Tocco fantozziano a regalare l'angolo dello 0-1. Macchia pesante dentro una buona prova. 

Ghilardi 7 Che crescita. Ringhia su chiunque debba seguire, ottimi interventi difensivi. 

Wesley 6.5 Parte più basso del solito, ma alla fine è sempre in appoggio offensivo e lievita col tempo. Sull’angolo-gol del Milan, finisce su De Winter e non può nulla. 

Celik 7 Liberato da compiti difensivi, si trasforma in ala e batte la fascia con costanza. La qualità non è il suo forte, ma che grinta. Maignan gli dice no, poi prende il rigore. 

Koné 6.5 Con la sua fisicità giganteggia, morde Modric e sfida l’amico Rabiot. Strozza un bel tiro a inizio partita, in un ripiegamento difensivo, poi, si fa male.

Pisilli (14’ st) 6 Si appiccica a Modric e corre tantissimo. 

Cristante 6.5 Più compiti di regia che di pressione, gioca 99 palloni e ne sbaglia pochi. 

Soulé 6 Si trova a suo agio nell’inedita posizione a sinistra, anche se col destro, quando si accentra, è impreciso. Poi cambia fascia, prestazione discreta.

Venturino (40’ st) ng. 

Dybala 6 Seconda punta come ai bei tempi, si allarga per inventare, ma dura un tempo.

Pellegrini (24’ st) 7 Freddissimo sul rigore, considerando l’avversario che aveva di fronte. 

Malen 5.5 Pericolo costante, nel primo tempo va al tiro sei volte, ma senza la dovuta cattiveria e precisione.

Vaz (24’ st) 6 Entra con vivacità. 

All. Gasperini 6.5 Per la pressione del primo tempo avrebbe meritato di più: il risultato può stargli stretto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A
1
Pagelle Roma-Milan: con Ghilardi non si passa, Modric spazza e inventa. Soulé, Dybala e Allegri…
2
Pagelle Milan
3
Pagella arbitro

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS