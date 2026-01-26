Pagelle Roma-Milan: con Ghilardi non si passa, Modric spazza e inventa. Soulé, Dybala e Allegri…

Si chiude con il punteggio di 1-1 il big match dello stadio Olimpico tra Roma e Milan. Giallorossi pericolosi in più occasioni nella prima frazione di gioco, con Maignan decisivo in diverse circostanze. I rossoneri soffrono parecchio ma nella ripresa alzano il baricentro e trovano il vantaggio al 62' con De Winter, bravo a mettere dentro di testa il perfetto cross di Modric sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dieci minuti dopo arriva però il pari: Bartesaghi colpisce con la mano un passaggio aereo di Celik e Colombo indica subito il dischetto. Dagli undici metri Lorenzo Pellegrini non sbaglia, Maignan intuisce ma non riesce a neutralizzare il penalty. A sorridere è l'Inter che vola a +5 dai rossoneri di Massimiliano Allegri e a + 9 dai giallorossi di Gian Piero Gasperini e dal Napoli di Antonio Conte, sconfitto con un roboante 3-0 dalla Juve all'Allianz Stadium.
Pagelle Roma
Svilar 6 Entra in partita a inizio ripresa e duella con Rabiot.
Mancini 6.5 Fatica inizialmente a trovare la posizione, poi Gasperini lo catechizza e carbura.
Ndicka 5 Tocco fantozziano a regalare l'angolo dello 0-1. Macchia pesante dentro una buona prova.
Ghilardi 7 Che crescita. Ringhia su chiunque debba seguire, ottimi interventi difensivi.
Wesley 6.5 Parte più basso del solito, ma alla fine è sempre in appoggio offensivo e lievita col tempo. Sull’angolo-gol del Milan, finisce su De Winter e non può nulla.
Celik 7 Liberato da compiti difensivi, si trasforma in ala e batte la fascia con costanza. La qualità non è il suo forte, ma che grinta. Maignan gli dice no, poi prende il rigore.
Koné 6.5 Con la sua fisicità giganteggia, morde Modric e sfida l’amico Rabiot. Strozza un bel tiro a inizio partita, in un ripiegamento difensivo, poi, si fa male.
Pisilli (14’ st) 6 Si appiccica a Modric e corre tantissimo.
Cristante 6.5 Più compiti di regia che di pressione, gioca 99 palloni e ne sbaglia pochi.
Soulé 6 Si trova a suo agio nell’inedita posizione a sinistra, anche se col destro, quando si accentra, è impreciso. Poi cambia fascia, prestazione discreta.
Venturino (40’ st) ng.
Dybala 6 Seconda punta come ai bei tempi, si allarga per inventare, ma dura un tempo.
Pellegrini (24’ st) 7 Freddissimo sul rigore, considerando l’avversario che aveva di fronte.
Malen 5.5 Pericolo costante, nel primo tempo va al tiro sei volte, ma senza la dovuta cattiveria e precisione.
Vaz (24’ st) 6 Entra con vivacità.
All. Gasperini 6.5 Per la pressione del primo tempo avrebbe meritato di più: il risultato può stargli stretto.
Pagelle Milan
Maignan 7 Primo tempo da muro invalicabile, respinge tutto. Indovina dove buttarsi sul rigore, ma stavolta niente miracolo.
Tomori 6.5 Presenze numero 200 in rossonero, raddoppia dove serve.
Gabbia 6 Malen è molto rapido, a volte è dura stargli dietro, ma non crolla.
De Winter 7 Si alza per marcare il più possibile Dybala, l’argentino crea, ma non spaventa. Perfetto nello stacco per lo 0-1.
Saelemaekers 5 Recuperato in tempi record, però non è al top e va in affanno con Wesley e Soulé.
Athekame (1’ st) 5.5 Non ruba l’occhio, ma un po’ tampona.
Ricci 6 Corre tanto e fa legna.
Loftus-Cheek (34’ st) ng.
Modric 7 Dimenticate il fantasista di un tempo, è una sorta di libero davanti alla difesa. Intercetti, spezza le linee, chiude varchi. Il piede poi è quello e scodella la palla dello 0-1.
Rabiot 6 Gara a fasi alterne: parte forte, cala, poi riparte.
Bartesaghi 5.5 Celik è un moto continuo e lo costringe a stare basso. Nella ripresa due belle iniziative, ma anche il braccio che porta al rigore.
Nkunku 5 Le cose migliori le fa lontano dalla porta, ma tocca solo 13 palloni in 69 minuti.
Pulisic (24’ st) 5.5 Si vede poco.
Leao 5 Si allarga, corricchia e Allegri si arrabbia. Combina poco, qualche tacco di troppo.
Füllkrug (24’ st) 5.5 Un colpo di testa nel recupero e poco altro.
All. Allegri 6 Il punto è la cosa migliore della serata.
Pagella arbitro
Colombo 6 Il rigore c’è, con alcuni fischi scontenta entrambe le squadre.
