Gasperini, che schiaffo al mercato Roma: "Aspettavo U25, ho U20: avremo una Primavera fortissima"

Il tecnico giallorosso ha parlato al termine del match pareggiato all'Olimpico contro il Milan di Allegri: le dichiarazioni
ROMA - "Modric ha detto che la Roma ha dominato ma che poi avrebbe meritato il Milan? Erano usciti i rigoristi e pensavamo a Cristante. Però c’era Pellegrini e ha calciato bene. Effettivamente quando il Milan va avanti è difficile, sono pericolosi in contropiede. Perdere questa partita sarebbe stata una beffa, se andavamo avanti potevamo vincerla". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini commenta l'1-1 maturato all'Olimpico contro i rossoneri dell'altro ex Juve Massimiliano Allegri: "Pressiamo altissimi? Questo è un merito della squadra. Il Milan ha dei velocisti come Leao e Pulisic ed è sempre pericolosa come squadra. Non è un caso che ha visto il Milan vincere partite dove veniva pressato. Ho una difesa straordinaria che si è molto applicata".

Malen, Ghilardi e la stoccata al mercato

"Malen? Va benissimo lì. Lui è straordinario e più giocherà e più avrà durata. Oggi il Milan ha chiuso su di lui ma ha fatto cose straordinarie. Ha avuto una grande occasione mancata di poco ma è un grande acquisto. Siamo una squadra giovanissima. Pensavo arrivassero under 25 e ora continuano ad arrivare under 20, avremo una Primavera fortissima nelle finali. La classifica dice che il Milan è la seconda forza ma noi ne usciremo forti. Ghilardi merita una citazione? Assolutamente sì. Non solo questa sera ma anche in Europa League con lo Stoccarda. Lui è cresciuto in modo esponenziale, ad inizio stagione alternava qualità ad entrate fuori tempo. Sicuramente ora è maturato ed ha più equilibrio. Con i ragazzi giovani è così e dopo 4-5-6 mesi l’evoluzione è importante", ha concluso Gasperini. 

 

 

