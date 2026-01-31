Pisa-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

PISA - Ad aprire il sabato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 15 alla Cetilar Arena tra Pisa e Sassuolo, una di fronte all'altra nel 23° turno di campionato. I toscani occupano l’ultimo posto in classifica con 14 punti in 22 gare mentre i neroverdi sono a quota 26 e si trovano a metà della graduatoria. È dunque un match quasi da ultima spiaggia per Alberto Gilardino, che ha bisogno di risalire la china per evitare la retrocessione. Dopo i pareggi contro Udinese (2-2) e Atalanta (1-1), nell’ultima uscita i nerazzurri erano avanti 2-0 al 23′ al Meazza contro l’Inter grazie alla doppietta di Stefano Moreno. Quando i ragazzi di Chivu hanno alzato i giri del motore, però, è cambiato tutto e il Pisa è stato travolta 6-2. In 11 partite in casa i toscani hanno messo a referto appena due reti, la prima è però valsa l’unica vittoria fin qui in campionato, quella ottenuta lo scorso 7 novembre contro la Cremonese grazie al sigillo di Idrissa Touré. Proprio i grigiorossi di Davide Nicola sono stati gli ultimi avversari del Sassuolo che con la rete di Fadera ha interrotto una striscia di tre ko di fila. Sarà sfida tra campioni del mondo 2006, visto che sulla panchina degli emiliani siede Fabio Grosso.