Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pisa-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nel 23° turno di campionato i toscani di Alberto Gilardino ospitano alla Cetilar Arena i neroverdi di Fabio Grosso: sfida tra campioni del mondo 2006
3 min

PISA - Ad aprire il sabato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 15 alla Cetilar Arena tra Pisa e Sassuolo, una di fronte all'altra nel 23° turno di campionato. I toscani occupano l’ultimo posto in classifica con 14 punti in 22 gare mentre i neroverdi sono a quota 26 e si trovano a metà della graduatoria. È dunque un match quasi da ultima spiaggia per Alberto Gilardino, che ha bisogno di risalire la china per evitare la retrocessione. Dopo i pareggi contro Udinese (2-2) e Atalanta (1-1), nell’ultima uscita i nerazzurri erano avanti 2-0 al 23′ al Meazza contro l’Inter grazie alla doppietta di Stefano Moreno. Quando i ragazzi di Chivu hanno alzato i giri del motore, però, è cambiato tutto e il Pisa è stato travolta 6-2. In 11 partite in casa i toscani hanno messo a referto appena due reti, la prima è però valsa l’unica vittoria fin qui in campionato, quella ottenuta lo scorso 7 novembre contro la Cremonese grazie al sigillo di Idrissa Touré. Proprio i grigiorossi di Davide Nicola sono stati gli ultimi avversari del Sassuolo che con la rete di Fadera ha interrotto una striscia di tre ko di fila. Sarà sfida tra campioni del mondo 2006, visto che sulla panchina degli emiliani siede Fabio Grosso

SEGUI PISA-SASSUOLO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Pisa-Sassuolo: diretta tv e streaming

Pisa-Sassuolo, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 alla Cetilar Arena di Pisa e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). 

Le probabili formazioni di Pisa-Sassuolo

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. Allenatore: Caridi (Gilardino squalificato). 

A disposizione: Nicolas, Leris, Hojholt, Akinsanmiro, Esteves, Coppola, Loyola, Durosinmi, Piccinini, Lorran, Stojilkovic. 

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; I. Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

A disposizione: Turati, Satalino, Zacchi, Coulibaly, Odenthal, Wranckx, Iannoni, Lipani, Fadera, Moro, Pierini, Skjellerup, Volpato.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco. ASSISTENTI: Bahri-Di Gioia. IV UFFICIALE: Mariani. VAR: Paterna. ASS. VAR: Guida. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS