Cagliari-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Alla Domus Arena si affrontano i sardi di Fabio Pisacane e gli scaligeri di Paolo Zanetti
3 min
Cagliari-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A© Getty Images

CAGLIARI - Vivono uno stato di forma diametralmente opposto Cagliari e Verona, avversarie alle ore 20.45 alla Domus Arena nel 23° turno del campionato di Serie A. I sardi, infatti, sono reduci dai successi contro Juve (1-0) e Fiorentina (1-2). Un doppio colpo che ha permesso ai rossoblù di Fabio Pisacane di raggiungere quota 25 in classifica allontanandosi così dalla zona retrocessione. Gli scaligeri, invece, dopo un finale di 2025 positivo con il doppio successo contro Atalanta (3-1) e Fiorentina (1-2), hanno racimolato appena due punti nelle ultime sette gare, frutto del 2-2 al Maradona contro i campioni d’Italia del Napoli e dello 0-0 allo Zini contro la Cremonese. I gialloblù di Paolo Zanetti occupano attualmente l’ultimo posto in graduatoria insieme al Pisa con 14 punti conquistati in 22 gare.

SEGUI CAGLIARI-VERONA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Cagliari-Verona: diretta tv e streaming

Cagliari-Verona, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 alla Domus Arena di Cagliari e sarà visibile in diretta su Sky Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

Le probabili formazioni di Cagliari-Verona

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Gaetano; Palestra, Mazzitelli, Esposito; Kilicsoy. Allenatore: Pisacane. 

A disposizione: Ciocci, Sherri, Idrissi, Dossena, Rodriguez, Zé Pedro, Albarracin, Deiola, Liteta, Sulemana, Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. 

VERONA (3-5-2): Perilli; Ebosse, Nelsson, Slotsager; Lirola, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. Allenatore: Zanetti. 

A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Akpa Akpro, Lovric, Belghali, Serdar, Mosquera, Bradaric, Fall, Harroui, Isaac. 

ARBITRO: Bonacina di Bergamo. ASSISTENTI: Perrotti-Zezza. IV UFFICIALE: Doveri. VAR: Gariglio. ASS. VAR: Chiffi. 

Cagliari-Verona: scopri tutte le quote

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

