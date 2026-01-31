Napoli-Fiorentina 2-1: Conte a +4 sulla Juve. Lacrime Di Lorenzo, Vergara gol e sangue

NAPOLI - Il Napoli di Antonio Conte esce dal momento di difficoltà ritrovano la vittoria dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus e l'eliminazione in Champions League. Al Diego Armando Maradona i campioni d'Italia battono la Fiorentina per 2-1 e riprendono la loro rincorsa a Milan ed Inter. Per Conte una serata comunque amara per via dell'infortunio del capitano Di Lorenzo (ginocchio) costretto a lasciare in barella il match ad inizio partita. Napoli che tra gli indisponibili ha Milinkovic-Savic, Rrahmani, Anguissa, Gilmour, Mazzocchi, Neres, De Bruyne e Politano.

Napoli-Fiorentina, la partita

Campioni d'Italia subito aggressivi e dopo 10 minuti Meret lancia Antonio Vergara che sfrutta il varco creato da Hojlund e firma la sua prima rete in Serie A con un bellissimo diagonale mancino dal limite dell'area per l'1-0. Al 22' Napoli vicino al raddoppio: grande azione sulla destra con Di Lorenzo che mette in mezzo, si accende una mischia ad un metro dalla linea di porta con Hojlund - murato due volte da Comuzzo - che non riesce ad insaccare la sfera.

Gli ospiti si fanno vedere al 25' facendo tremare i padroni di casa per due volte in un minuto: gran colpo di testa di Piccoli (dall'altezza del dischetto) che colpisce il palo interno e, successivamente, superlativo Meret che para di riflessi da pochi passi il colpo di testa di Gudmunsson!

Proprio sull'azione della parata di Meret arriva un'altra doccia gelata per Conte: Di Lorenzo si infortuna al ginocchio sinistro ed è costretto a lasciare la partita in barella, in campo Olivera. Dopo un momento di sbando il Napoli torna a farsi pericolo e nuovamente i viola si salvano: al 38' Brescianini mette il piede all'ultimo sulla conclusione di Elmas, De Gea si fa trovare pronto sul tiro insidioso di McTominay e al 41' tiro sull'esterno della rete di Hojlud dopo una rischiosa palla persa di Fagioli.

Ad inizio ripresa (48') i padroni di casa indirizzano la partita: Gutierrez riceve sulla destra, uno contro uno contro Gosens, rientra sul mancino e fa partire un perfetto tiro a giro sul secondo palo sul quale De Gea non può nulla per il 2-0! La Fiorentina però non si arrende e al 56' riapre la partita: grande inziativa centrale di Dodo, imbuca bene Piccoli, Meret si supera ma sulla respinta arriva Solomon a rimorchio che segna il gol dell'1-2. La squadra di Vanoli gioca con più fiducia dopo il gol ma al 66' rischia: Lobotka serve Elmas in corsa che mette in mezzo ma Hojlund perde l'attimo (decide di stoppare la palla e non di calciare al volo), viene rimontato da Pongracic che lo forza ad un tiro debole. Momento di tensione al 77' quando Vergara subisce un duro colpo al volto (perdendo sangue da naso), l'arbitro non ravvisa il fallo e Conte perde le staffe.

Vanoli manda in campo Kean negli ultimi 20 minuti e l'ex Juve impegna subito Meret con un gran tiro. Ultimi minuti di assalto Viola con il Maradona che trema al 93' sulla conclusione a lato di Piccoli su cross di Dodo.