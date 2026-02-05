Napoli primo poi Juve, Inter e Como: la speciale classifica della Serie A "ball-friendliest"

Grazie ai dati forniti in esclusiva da Impect, il 532° CIES Football Observatory Weekly Post presenta le squadre più “amiche del pallone” al mondo. La classifica è stata stilata sulla base di quattro indicatori: la vicinanza dei passaggi (più sono corti, meglio è), il ritmo dei passaggi durante il possesso palla, la durata dei possessi e la percentuale di palloni ricevuti nella terza parte del campo avversario al di sotto dell'altezza del ginocchio (a terra). I dati sono presentati come rapporto relativo alla media registrata tra le 915 squadre analizzate, considerando partite di campionato. Tra le 915 squadre dei 58 campionati analizzati, il punteggio più alto è stato registrato dal Bayern Monaco di Vincent Kompany. I tedeschi precedono il Paris Saint-Germain, con il Barcelona al terzo posto e il Bayer Leverkusen al quarto. Tra le squadre al di fuori delle cinque grandi d'Europa, il Columbus Crew (5° assoluto) precede i danesi del Nordsjælland (7°) e l'AS Saint-Étienne (8°), squadra della seconda divisione francese. Il Manchester City (6°), il Celtic FC (9°) e l'Olympique Marsiglia (10°) completano la top 10. Tra le prime 20 squadre figurano anche il Bodø/Glimt e l'Elche CF. All'estremo opposto, le squadre che adoperano meno il pallone all'interno del campione analizzato sono gli irlandesi del Galway United ed il Drogheda United, davanti a Patro Eisden (Belgio), Feirense (Portogallo), SKU Amstetten (Austria) e all'FC Zlín (Repubblica Ceca).
Da Real e Liverpool fino a Juve e Napoli: le grandi escluse
Tra le squadre che non rientrano all'interno della Top 10 presa in considerazione, si ritrova a sorpresa il Real Madrid, situato al 14° posto in classifica. Quattro posizioni più in basso c'è il Liverpool di Arne Slot, reduce da una stagione non del tutto entusiasmante: a certificarlo il 6° posto in Premier League ed una lotta per il titolo ormai lontanissima. Per quanto riguarda, invece, il palcoscenico italiano, la prima squadra del nostro campionato evidenziabile in classifica è il Napoli di Antonio Conte al 24° posto. Immediatamente alla posizione successiva c'è la sorpresa Mantova, mentre per quanto riguarda la Serie A a seguire al 32° c'è la Juventus di Spalletti, l'Inter al 48° ed il Como di Fabregas al 53°. Queste, dunque, sono le prime squadre.
Serie A: la speciale classifica rapportata al nostro campionato
Le prime quattro posizioni della classifica sono occupate, ovviamente, da Napoli, Juventus, Inter e Como. Nei posti immediatamente successivi si ritrovano Lazio, Atalanta, Roma e Milan rispettivamente al 5°, 6°, 7° ed 8° posto; completano le prime dieci posizioni la Fiorentina di Vanoli ed il Sassuolo di Grosso. Ad aprire la parte destra della classifica ci sono il Cagliari di Pisacane ed il Bologna di Italiano nelle prime due posizioni - 11° e 12° posto in classifica -, mentre a seguire ritroviamo Genoa, Udinese ed Hellas Verona. Il Torino di Baroni si accontenta del 16° posto, accompagnato dalla Cremonese di Nicola. La "zona retrocessione" di questa particolare classifica vede protagoniste Lecce, Parma e Pisa.
