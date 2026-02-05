Napoli primo poi Juve, Inter e Como: la speciale classifica della Serie A "ball-friendliest"

Grazie ai dati forniti in esclusiva da Impect, il 532° CIES Football Observatory Weekly Post presenta le squadre più “amiche del pallone” al mondo. La classifica è stata stilata sulla base di quattro indicatori: la vicinanza dei passaggi (più sono corti, meglio è), il ritmo dei passaggi durante il possesso palla, la durata dei possessi e la percentuale di palloni ricevuti nella terza parte del campo avversario al di sotto dell'altezza del ginocchio (a terra). I dati sono presentati come rapporto relativo alla media registrata tra le 915 squadre analizzate, considerando partite di campionato. Tra le 915 squadre dei 58 campionati analizzati, il punteggio più alto è stato registrato dal Bayern Monaco di Vincent Kompany. I tedeschi precedono il Paris Saint-Germain, con il Barcelona al terzo posto e il Bayer Leverkusen al quarto. Tra le squadre al di fuori delle cinque grandi d'Europa, il Columbus Crew (5° assoluto) precede i danesi del Nordsjælland (7°) e l'AS Saint-Étienne (8°), squadra della seconda divisione francese. Il Manchester City (6°), il Celtic FC (9°) e l'Olympique Marsiglia (10°) completano la top 10. Tra le prime 20 squadre figurano anche il Bodø/Glimt e l'Elche CF. All'estremo opposto, le squadre che adoperano meno il pallone all'interno del campione analizzato sono gli irlandesi del Galway United ed il Drogheda United, davanti a Patro Eisden (Belgio), Feirense (Portogallo), SKU Amstetten (Austria) e all'FC Zlín (Repubblica Ceca).