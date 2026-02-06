Verona-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

VERONA - Ad aprire la 24ª giornata di Serie A sarà la sfida salvezza in programma alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi tra Verona e Pisa. Ultime in classifica con appena 14 punti in 23 gare, le due formazioni hanno appena cambiato allenatore: gli scaligeri hanno chiamato Paolo Sammarco al posto di Paolo Zanetti mentre i toscani, che hanno sollevato dall'incarico Alberto Gilardino, hanno scelto Oscar Hiljemark, ex centrocampista svedese di Palermo e Genoa. Conquistare i tre punti in questo scontro diretto rappresenterebbe per entrambe le squadre una svolta, non tanto dal punto di vista della classifica ma sotto l'aspetto psicologico: i gialloblù, infatti, non vincono dal 2-1 rifilato alla Fiorentina al Franchi il 14 dicembre mentre i nerazzurri hanno conquistato un solo successo fin qui in campionato, il 7 novembre alla Cetilar Arena contro la Cremonese (rete decisiva di Idrissa Touré).
Verona-Pisa: diretta tv e streaming
Verona-Pisa, anticipo della 24ª giornata del campionato Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Verona-Pisa
VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Frese; Lirola, Serdar, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Orban, Bowie. Allenatore: Sammarco.
A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Edmundsson, Fallou, Lovric, Akpa Akpro, Harroui, Niasse, Isaac, Mosquera.
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Leris; Moreo, Tramoni; Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.
A disposizione: Nicolas, Guizzo, Angori, Canestrelli, Marin, Hojholt, Meister, Cuadrado, Akinsanmiro, Iling Junior, Stengs, Coppola, Piccinini, Stojilkovic, Lorran.
ARBITRO: Doveri di Roma. ASSISTENTI: Baccini-Colarossi. IV UFFICIALE: Massimi. VAR: Nasca. ASS. VAR: Di Bello.
