Verona-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

VERONA - Ad aprire la 24ª giornata di Serie A sarà la sfida salvezza in programma alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi tra Verona e Pisa. Ultime in classifica con appena 14 punti in 23 gare, le due formazioni hanno appena cambiato allenatore: gli scaligeri hanno chiamato Paolo Sammarco al posto di Paolo Zanetti mentre i toscani, che hanno sollevato dall'incarico Alberto Gilardino, hanno scelto Oscar Hiljemark, ex centrocampista svedese di Palermo e Genoa. Conquistare i tre punti in questo scontro diretto rappresenterebbe per entrambe le squadre una svolta, non tanto dal punto di vista della classifica ma sotto l'aspetto psicologico: i gialloblù, infatti, non vincono dal 2-1 rifilato alla Fiorentina al Franchi il 14 dicembre mentre i nerazzurri hanno conquistato un solo successo fin qui in campionato, il 7 novembre alla Cetilar Arena contro la Cremonese (rete decisiva di Idrissa Touré).