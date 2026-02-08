Pagelle Fiorentina-Torino: Kean torna e segna, Fagioli inventa. Casadei dà la scossa ai granata

Si è conclusa in parità la sfida tra Fiorentina e Torino andata in scena al Franchi. Ad aprire le marcature il gol di Casadei nel primo tempo, che ha inizialmente messo in difficoltà la squadra di Vanoli. Nella ripresa prima Solomon e poi Kean firmano la rimonta viola ai danni dell'ex allenatore del Torino Paolo Vanoli. Quando tutto sembrava finito, a trovare la rete del pareggio ci ha pensato Maripan al 94', il quale ha commentato il gol così: "Sono troppo felice per il gol e per il pareggio nel finale. Avevamo fatto un buon primo tempo, segnando ed avendo l'occasione per farne un altro. Nella ripresa abbiamo subito due reti su due errori, ma alla fine abbiamo meritato di fare il 2-2 ed io non posso che essere contento per la mia rete. Questa stagione è un po' una montagna russa ma ogni giorno lavoriamo per migliorare - ha aggiunto il cileno ex Alaves e Monaco - Questa è la strada, lavorare, aiutare i compagni, rimanere uniti, e credere nelle nostre qualità. Io per primo da capitano devo dare il buon esempio. Bisogna rimanere positive e migliorare giorno per giorno". "Sono un calciatore esperto, so che quando non ho giocato dovevo aiutare la squadra dalla panchina - ha proseguito Maripan - Possiamo ottenere risultati solo se pensiamo al bene dei compagni ciascuno di noi. Siamo una squadra che combatte sempre, lo vedo sempre in allenamento, ci serve ottenere una mentalità vincente e dimostrare di essere un gruppo forte".
Pagelle Fiorentina
De Gea 6 Non gli si possono dare particolari colpe sui gol, salva su Zapata.
Dodo 5 Colpevole sul gol di Casadei, prende un giallo per proteste e non tampona su Aboukhlal.
Comuzzo 5.5 Divide le colpe con il brasiliano sul gol granata alla mezzora visto che arriva dalla sua zona.
Pongracic 6 Attento in difesa, controlla bene Kulenovic anche se in avvio gli scappa e sempre nel primo tempo rischia qualcosa su un anticipo. Prezioso salvataggio nel finale.
Parisi 5.5 Torna titolare come terzino sinistro al posto di Gosens e prova a spingere, ma lo fa solo a tratti e nel finale pasticcia.
Fagioli 6.5 Prova qualche lancio lungo per innescare Kean ma si schiaccia troppo e a tratti fatica a far partire la squadra. Poi però fa un buon lavoro.
Solomon 7 Un tiro ben controllato dal portiere nel primo tempo. Nella ripresa cambia fascia e accentrandosi segna il secondo gol consecutivo dopo quello di Napoli. Ranieri (40' st) ng.
Mandragora 6 Più attento a spezzare il gioco che a spingere, prova sufficiente. Fabbian (28' st) 5 Entra e il Torino si risveglia.
Brescianini 6 Parte malissimo perdendo un paio di palloni in avvio ed uno innesca Kulenovic, poi cresce e impegna anche Paleari in una incursione. Ndour (28' st) 5 Non contribuisce a salvare i tre punti.
Gudmundsson 6 Più libero di spaziare e accentrarsi crea non pochi pericoli al Torino, un suo tiro fa gridare al gol ma è fuori di un soffio. Si fa male alla caviglia in avvio di ripresa. Harrison (3' st) 6.5 Entra subito nel gioco e fa l'assist per Solomon, poi si perde.
Kean 6.5 Torna titolare dopo un mese dopo i 20' col Napoli e va in gol; scappa più volte a Maripan ma si mangia almeno tre occasioni. Sfrutta però la quarta per il sesto gol stagionale. Piccoli (40' st) ng.
All. Vanoli 5.5 La Fiorentina sembra commettere sempre gli stessi errori, sia nel primo tempo che quando, dopo cambi discutibili, prende l'ennesimo gol del pareggio nel recupero.
Pagelle Torino
Paleari 6.5 Subito impegnato, in avvio la difesa e gli avversari lo salvano ma le pronte parate su Brescianini e Mandragora sono farina del suo sacco. Poche colpe sui gol.
Marianucci 6 Titolare per la terza gara consecutiva da quando è arrivato dal Napoli, spesso si ritrova Gudmundsson dalle sue parti che prova a sfuggirgli ma è comunque autore di una buona prova.
Maripan 6.5 Il capitano granata si attacca come un francobollo a Kean, che però ogni tanto gli sfugge e, dopo averlo graziato tre volte, lo punisce. Il gol nel finale vale tanto.
Coco 6 Devia in angolo un primo tiro di Kean, crea scompiglio su un corner al 12' ma nel primo tempo concede su Solomon e nella ripresa fa fare l'assist a Harrison. Poi però contribuisce all'assalto finale.
Lazaro 6 Fa rifiatare Pedersen sulla sua fascia, va al tiro dopo 7 minuti, duella bene con Parisi facendo valere il fisico. Su Harrison però è in sofferenza. Aboukhlal (24' st) 6.5 Non fa sconti a Dodo, rischiando qualcosa, e prova a guidare la rimonta.
Casadei 7 Recuperato dopo l'attacco influenzale, si muove molto per limitare Gudmundsson e riempire lo spazio poi, lasciato libero, segna il gol dell'1-0.
Ilkhan 6.5 Spezza il gioco viola e soprattutto cerca di impostare la manovra senza frenesia, fa il cross puntuale per la testa di Casadei, cala nella ripresa. Anjorin (14' st) 6 Entra in un momento delicato.
Gineitis 5.5 Rientra dopo tre partite, dà una mano a fermare le iniziative di Dodo sulla fascia e gli inserimenti di Mandragora. Innesca Solomon sul pari viola, però è l'ultimo ad arrendersi.
Obrador 6 Gioca alto ma spesso arretra per prendere in consegna Solomon poi al 45' Baroni lo toglie per un problema al polpaccio. Pedersen (1' st) 6 Si mette a destra per dare più spinta senza riuscirci.
Adams 5.5 Match winner sette giorni fa contro il Lecce ma reduce da un affaticamento muscolare non ha molti palloni giocabili né lui li cerca così la prova è insufficiente. Zapata (38' st) ng.
Kulenovic 5.5 Vince il ballottaggio con Zapata dopo il gol in Coppa, ha un buon pallone in avvio che sbatte su Parisi poi Pongracic lo tiene bene. Simeone (14' st) 6 L'ex viola rientra dopo l'infortunio, contribuisce al finale.
All. Baroni 6 La partita si mette subito bene poi la Fiorentina ribalta il risultato ma la sua squadra ci crede e pareggia.
Arbitro
Colombo 6.5 Qualche episodio dubbio ma alla fine fa scorrere liscia la partita senza grandi problemi.
