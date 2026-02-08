Pagelle Fiorentina-Torino: Kean torna e segna, Fagioli inventa. Casadei dà la scossa ai granata

Si è conclusa in parità la sfida tra Fiorentina e Torino andata in scena al Franchi. Ad aprire le marcature il gol di Casadei nel primo tempo, che ha inizialmente messo in difficoltà la squadra di Vanoli. Nella ripresa prima Solomon e poi Kean firmano la rimonta viola ai danni dell'ex allenatore del Torino Paolo Vanoli. Quando tutto sembrava finito, a trovare la rete del pareggio ci ha pensato Maripan al 94', il quale ha commentato il gol così: "Sono troppo felice per il gol e per il pareggio nel finale. Avevamo fatto un buon primo tempo, segnando ed avendo l'occasione per farne un altro. Nella ripresa abbiamo subito due reti su due errori, ma alla fine abbiamo meritato di fare il 2-2 ed io non posso che essere contento per la mia rete. Questa stagione è un po' una montagna russa ma ogni giorno lavoriamo per migliorare - ha aggiunto il cileno ex Alaves e Monaco - Questa è la strada, lavorare, aiutare i compagni, rimanere uniti, e credere nelle nostre qualità. Io per primo da capitano devo dare il buon esempio. Bisogna rimanere positive e migliorare giorno per giorno". "Sono un calciatore esperto, so che quando non ho giocato dovevo aiutare la squadra dalla panchina - ha proseguito Maripan - Possiamo ottenere risultati solo se pensiamo al bene dei compagni ciascuno di noi. Siamo una squadra che combatte sempre, lo vedo sempre in allenamento, ci serve ottenere una mentalità vincente e dimostrare di essere un gruppo forte".